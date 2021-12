Wiener Neustadt startet voller Zuversicht in das Kulturjahr 2022

+1

Die Stadt Wiener Neustadt und die WN.Kul.Tour.Marketing GmbH blicken zum Jahresende auf ein trotz Corona-Pandemie erfolgreiches Kulturjahr 2021 zurück und präsentieren gleichzeitig das Kulturprogramm für das erste Halbjahr 2022: Der Theater-Spielplan der wortwiege in den Kasematten wird ausgeweitet, das „Bösendorfer Festival“ fortgesetzt – daneben warten zahlreiche weitere Veranstaltungen und Ausstellungen, wie jene des österreichischen Malers und Gestalters des Mosesbrunnen am Domplatz, Ernst Fuchs.

Bürgermeister Klaus Schneeberger: „Hochwertige Kulturveranstaltungen unterschiedlichster Genres sind es, die unserer Stadt ihr besonderes Flair verleihen. 2019 haben wir im Rahmen der NÖ Landesausstellung den Grundstein für eine kultur-touristische Neuausrichtung gelegt, an die wir in den Jahren danach anknüpfen wollten. Die Corona-Pandemie hat uns in diesem Vorhaben gebremst, aber keinesfalls gestoppt. Im Gegenteil: Wir setzen in der Stadt weiterhin laufend wichtige Akzente und Impulse, arbeiten mit Hochdruck daran, ein breites Kulturangebot für sämtliche Zielgruppen anzubieten, stellen unser Stadttheater bis 2022 neu auf und werden so zum kulturellen Hotspot im südlichen Niederösterreich. Ein Aushängeschild und Repräsentant für die hohe Qualität unseres Kulturprogramms ist dabei das Theater der wortwiege in den Kasematten, das wir ausweiten werden, sodass die Produktionen von Anna Maria Krassnigg und ihrem Team ganzjährig zu erleben sein werden. Ich bedanke mich bei all jenen, die dazu beigetragen haben, ein breites Kulturangebot in der Stadt zu ermöglichen – nicht zuletzt bei den Künstlerinnen und Künstlern – und lade die Menschen aus Stadt und Land ganz herzlich ein, die Stadt und all ihre kulturellen Facetten zu entdecken und zu genießen.“

Kultur- und Tourismusstadtrat Franz Piribauer: „Trotz Corona-Pandemie und langen Lockdown-Phasen ist uns 2021 einiges gelungen. In den Kasematten war die zweite Spielzeit von ‚Bloody Crown‘ ein voller Erfolg, ebenso wie die Fortsetzung des Bösendorfer Festivals. Die Konzerte im Museum erfreuten sich großer Beliebtheit, ebenso wie die dortigen Ausstellungen. Im Rahmen der ‚Wir sind KULTur‘-Matineen konnten wir die kulturelle Vielfalt Wiener Neustadts auch in die Region hinaustragen und mit der zweiten Auflage unseres Kultursommers zahlreiche Menschen aus Stadt und Land in unsere Innenstadt locken. Mit der Präsentation des neuen ‚WIR‘-Magazins haben wir außerdem einen großen Schritt auf unserem Weg getan, die Stadt touristisch zu positionieren. Ich bedanke mich bei allen, die dazu beigetragen haben, dass es gelungen ist, das Jahr 2021 zu einem erfolgreichen für die Kultur und den Tourismus zu machen, und freue mich nun auf die Kulturveranstaltungen 2022. Gerade auch in Zeiten der Sanierung unseres Stadttheaters haben wir besonders darauf geachtet, den Wünschen der Bevölkerung gerecht zu werden und ein breites Kulturangebot auf die Beine zu stellen.“

Rückblick auf das Kulturjahr 2021

Veranstaltungen im öffentlichen Raum (chronologisch)

Ostermarkt am Dom

Kunsthandwerk und Schmankerl in Kooperation mit „So schmeckt NÖ“

Kultursommer

71 Events, regionale Künstler, 8.000 Besucher, neu dazugekommen: Regionsfeste, Kunstausstellungen in Geschäften und Wasserturmführungen (ab 2022 Teil des Vermittlungsprogramms)

Buntes Stadtfest und „Symphonic Rock History“

„Konzert für Wiener Neustadt“, legendäres „Symphonic Rock History“ mit dem Orchester der J. M. Hauer-Musikschule unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Raoul Herget mit Christian Kolonovits und Stars des Austro-Pop, Feier der des 50-Jahr-Jubiläums der Städtepartnerschaft mit Monheim, Partnerschaftsbegründung mit der Militärakademie

„Aquaphonix“

Feier anlässlich des Nationalfeiertags und des 110-Jahr-Jubiläums des Wasserturms, bombastische Show aus Wasser-, Feuer-, Licht- und Lasereffekten sowie Musik bei freiem Eintritt an zwei Tagen

Illuminierung der neuen Weihnachtsbeleuchtung

stimmungsvolle Weihnachtsbeleuchtung am Hauptplatz, in den Fußgängerzonen, bei den Kasematten und beim Museum St. Peter an der Sperr, Selfiekugel, LED-Bären und -Eichhörnchen im Stadtpark

Kasematten

„Bloody Crown“:

zweite Spielzeit der wortwiege mit „Nussschale“ und „Dantons Tod“ sowie den Sonntags-Matineen „Salon Royal“

„Bösendorfer Festival“:

Florian Krumpöck, Wolfram Berger, Roland Koch, Cornelius Obonya, Willi Resetarits und „Die Strottern“, Maria Bill, Brigitte Karner und Peter Simonischek, „Comedian Harmonists“

Konzertzyklus „150 Jahre Musikschule“

„Jazz am Dach“ mit Big Bands und Saxophon-Ensemble, „Meister.Schüler.Freunde“ mit Dorothy Khadem-Missagh, „Chances of XX. Century“ mit Gert Schubert, Raoul Herget und Robert Michael Weis

Präsentation des neuen Magazins „WIR“

Magazin der Stadt gemeinsam mit Red Bull Media House, Erscheinung zweimal pro Jahr, für Wiener Neustädter ebenso wie für Gäste

Weitere Veranstaltungen

Internationaler Frauentag mit den „Kernölamazonen“

Filmvorführungen „Fliegenfischen“, „newtogether“, „Metropolis“

Konzerte der Wiener Neustädter Instrumentalisten und der Tonkünstler

Ausstellung „Homecoming“ – Camillo Stepanek

Schauspiel „Der Schüler Gerber“

Dauerausstellung „Die Stadt als Festung

Museum St. Peter an der Sperr/Bürgermeistergarten

World Music-Zyklus:

Moritz Weiß Klezmer Trio, Sevkas Derman, Agnes Palmisano, Harri Stojka & Moša Šišić Ensemble, Wiener Brut, Gustavo Ovalles, Timna Brauer und Schrammelbach

Konzerte:

„Beethoven Frühling“ mit Dorothy Khadem-Missagh

Trio-Konzert mit Michael Salamon, Maria Rom und Kurt Schmid

Cello-Konzert mit Marilies Guschlbauer

Mozart & Friedrich Gulda with Roland Batik in between

Ausstellungen:

Interaktive Familienausstellung „wir essen die Welt“

Biedermeier-Ausstellung „Biedere Zeiten?“

Sonderausstellung „50 Jahre Städtepartnerschaft Monheim“

Wiener Neustädter Künstlervereinigung

Wanderausstellung „Horizonte“

Dauerausstellung „neuSTADT erzählen“

Vorträge:

„Kunst- und Wunderkammer“

„Aus den Trümmern“

Weitere Veranstaltungen:

Museumsfrühling/Museumsradeln

„Netzhaut.Ton.Film.Festival“ im Bürgermeistergarten

Lange Nacht der Museen

Vermittlungsprogramme

Weitere Veranstaltungen

„Wir sind KULTur“-Matineen

Konzerte „Kaffeehausdisco“ in den Regionen mit Oldtimer-Bus

Romantik im Dom

Star-Bariton Thomas Hampson mit Orchester Wiener Akademie

Ausstellungen in der Stadtgalerie

Herwig Zens „Der Unbekannte“, Franz Erntl „Zeitlose Kunst“ „Kunstverkehr 2“, Fria Elfen „Weniger ist mehr“, Harro Pirch „Der Augenblickfänger“

Ausblick auf das 1. Halbjahr 2022

Neuer Zyklus „Szene Österreich“ der wortwiege

Nach zwei erfolgreichen Bloody Crown-Spielzeiten baut die wortwiege ihr Theater in den Kasematten aus. Ab 2022 wird unter dem Namen WORTWIEGE KASEMATTEN ein Spielplan in zwei thematischen Zyklen geboten: Im Herbst bietet „Europa in Szene“ – in Nachfolge von „Bloody Crown“ – Königsdramen, aber auch weitere europäische Narrative und Mythen in zeitgenössischen Fassungen. „Szene Österreich“ setzt dagegen die erfolgreiche Arbeit der wortwiege im Bereich des österreichischen Autorentheaters und der Wiederentdeckung literarischer Juwelen fort. In der ersten Ausgabe, die von 24. Februar bis 13. März in den Kasematten stattfinden wird, stehen Texte von Theodora Bauer („Chikago“), Erwin Riess („Herr Grillparzer fasst sich ein Herz und fährt mit einem Donaudampfer ans Schwarze Meer“), Marie von Ebner-Eschenbach („Die Großmutter“) sowie eine Beschäftigung mit dem Schaffen von Franz Grillparzer auf dem Programm.

„Mit der Erweiterung des bisherigen Spielbetriebs kommen wir unserem Ziel, in Wiener Neustadt einen Leuchtturm für hochkarätiges Autor*innentheater, interkreative Theaterformate und internationalen Diskurs in Kunst und Wissenschaft zu errichten, einen großen Schritt näher“, freut sich die künstlerische Leiterin Anna Maria Krassnigg über die positive Entwicklung in herausfordernden Zeiten. Zwischen den beiden Zyklen – „Szene Österreich“ im Frühjahr und „Europa in Szene“ im Herbst – werden weitere Vorstellungen der nachgefragten Produktion „Dantons Tod“ zu sehen sein. Das Theater in den Kasematten ist damit künftig ganzjährig erlebbar.

Film-Schwerpunkt wird ausgesetzt

Aufgrund der aktuellen Sanierung des Stadttheaters verfügt die Stadt Wiener Neustadt bzw. die WN.Kul.Tour.Marketing GmbH für die Dauer der Bauarbeiten über keinen DCP-Projektor – daher wird es jedenfalls bis zur Wiedereröffnung des Stadttheaters keinen Film-Schwerpunkt geben. Das betrifft die Programmkino-Schiene ebenso wie das „Netzhaut.Ton.Film.Festival“. Die ein oder andere Filmvorführung abseits dieser Schwerpunktsetzung wird es aber dennoch geben – etwa die „Filmjuwelen mit Frank Hoffmann“ in den Kasematten.

Die Veranstaltungen im Überblick

Neben WORTWIEGE KASEMATTEN warten 2022 weitere Highlights – darunter die Fortsetzung des „Bösendorfer Festival“ und des Jubiläums-Konzertzyklus‘ der Musikschule in den Kasematten. Die Highlights im Museum St. Peter an der Sperr bilden die Ernst Fuchs-Ausstellung, die Ausstellung des Kindermuseums München „Seifenblasenträume“ sowie die Escape-Box „Ocean Eye“ des Science Center Netzwerks. Darüber hinaus findet ein hochkarätiges „World Music Festival“ statt. Im Bereich der Veranstaltungen im öffentlichen Raum wartet im Mai das spektakuläre Straßenkunstfestival. Die Veranstaltungen im Überblick:

14. Jänner: Musikschul-Zyklus mit Christine David/Norbert Ernst – Kasematten

16. Jänner: Neujahrskonzert der Tonkünstler – Kasematten

19. Jänner: Bösendorfer Festival mit Michael Maertens – Kasematten

27. Jänner: Kabarett „maschek – Das war 2021“ – Kasematten

ab 27. Jänner: Ausstellung „Old Fashioned! Elfie Macek“ – Museum

29. Jänner: Bösendorfer Festival mit Fritz Karl – Kasematten

10. Februar: Filmjuwelen mit Frank Hoffmann („Fahrenheit 451“) – Kasematten

12. Februar: „Der Hagestolz“ mit Philipp Hochmair – Kasematten

19. Februar: Bösendorfer Festival mit N. Ofczarek & T. Metelka – Kasematten

20. Februar: „MaXi“-Mitmachkonzert für Familien – Museum

ab 24. Februar: „Szene Österreich“ der wortwiege – Kasematten

4. März: Vortrag „Der Wappenbrief Kaiser Friedrichs III.“ – Museum

ab 6. März: Escape-Box „Ocean Eye“ – Museum

13. März: Konzert „Michael Salamon & Friends“ – Museum

14. März: Bösendorfer Festival mit A. Kirchschlager & A. Dorfer – Kasematten

18. März: Bösendorfer Festival mit Erwin Steinhauer – Kasematten

20. März: Kindertheater „Der gestiefelte Kater“ – Kasematten

26. März: Konzert der Tonkünstler „Haydn & Weill“ – Kasematten

1. April: Kabarett Stefan Haider – Kasematten

2. April: Blasmusikkino „Die Jungen von der Paulstraße“ – Kasematten

5. April: Konzert der Wiener Neustädter Instrumentalisten – Kasematten

7. April: Filmjuwelen mit Frank Hoffmann („Easy Rider“) – Kasematten

ab 8. April: Ausstellung „Seifenblasenträume“ – Museum

24. April: Musik aus der Zeit Kaiser Maximilians I. – Museum

26. April: Kabarett Eva Maria Marold – Kasematten

28. April: Bösendorfer Festival mit Heinz Marecek – Kasematten

30. April: Kindermusical „Robin Hood“ – Kasematten

5. Mai: Musikschul-Zyklus „Klang/Bild“ – Kasematten

5. Mai: Vortrag „Eine Eisenbahnreise vor 180 Jahren“ – Museum

7. Mai: Konzert der Tonkünstler „Beethoven & Ravel“ – Kasematten

8. Mai: Komödie „Banana Temptation“ – Kasematten

12. Mai: Musikschul-Zyklus „Duo Kutrowatz“ – Kasematten

13. Mai: Jubiläumskonzert „Die Entspannten“ – Kasematten

ab 14. Mai: Wanderausstellung „Burgruine Starhemberg“ – Museum

19. Mai: Bösendorfer Festival mit Joseph Lorenz – Kasematten

20.-22. Mai: Straßenkunstfestival – Innenstadt

27. Mai: Frühlingskonzert der Wiener Neustädter Instrumentalisten – Kasematten

2. Juni: Bösendorfer Festival mit Miguel Herz-Kestranek – Kasematten

10. Juni: Vortrag „Wiener Neustadts grünes Juwel“ – Museum

11. Juni: World Music-Festival – Bürgermeistergarten

23./24. Juni: Musikschul-Zyklus „Jazz am Dach“ – Kasematten

30. Juni: Bösendorfer Festival mit Cornelius Obonya – Kasematten

ab 1. Juli: Kultursommer – Innenstadt

Sommer: Ausstellung Ernst Fuchs – Museum

Aviso: Für den Herbst bereits geplant sind zwei Abende mit dem international erfolgreichen, aus der Region stammenden Klarinettisten Christoph Zimper in den Kasematten sowie ein Konzert der Wiener Akademie. Im Museum St. Peter an der Sperr wird ab November die Ausstellung „Barock and more“ zu sehen sein, die die Zeit des 18. Jahrhunderts und die Stadt-und Kulturgeschichte zur Zeit Maria Theresias beleuchtet. Das Bunte Stadtfest findet wie üblich am zweiten September-Wochenende statt, außerdem wird 2022 erstmal der „Neue Advent“ durchgeführt, der 2021 corona-bedingt abgesagt werden musste.