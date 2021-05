Der mobile Pavillon kommt nach Hartberg

Das Land Steiermark rief mit dem Jahr 2021 ein neues, großes Ausstellungsformat ins Leben: die STEIERMARK SCHAU. Die erste Ausgabe der STEIERMARK SCHAU ‒ Die Ausstellung des Landes findet von 10. April bis 31. Oktober 2021 statt. Unter den Titeln was war (Museum für Geschichte), wie es ist (Volkskundemuseum), was sein wird (Kunsthaus Graz) und wer wir sind (mobiler Pavillon) wird die Vielfalt der Steiermark in einer vierteiligen Schau gezeigt. Seine zweite Station führt den mobilen Pavillon ab 8. Mai nach Hartberg. Nach dem Online-Eröffungsevent um 10 Uhr können Interessierte den Pavillon ab 13 Uhr besuchen.

Rendering mobiler Pavillon, Innenansicht, KADADESIGN / Bildermehr

Der Pavillon ist eine Kunsthalle, die in die Regionen kommt. Das temporäre Gebäude ist selbst bereits eine Lichtinstallation. Möglich macht das eine ausgeklügelte Konstruktion aus einzigartigen Hightech-Membranen. Im Innenraum der 800 m2 großen Halle ist eine Ausstellung aus projizierten großformatigen Bildern der Steiermark zu sehen. Das Highlight ist die 50 Meter lange Panorama-Leinwand: Ein neues, filmisches Steiermark-Panorama zeigt das Bundesland aus künstlerischer Sicht.

Die Ausstellung fragt, wer wir sind. Beantwortet wird das am Beispiel der Beziehungen zu Landschaften: Die Landschaften, in denen wir leben und arbeiten, prägen uns und wir prägen sie. Wer sind wir? Was zeichnet die Steiermark aus? Oft wird gesagt, die Vielfalt ihrer Kulturlandschaften. Daher konzentriert sich die Ausstellung auf die Themen Vielfalt, Kunst, Landschaft. Zu sehen sind Beiträge von 78 Beteiligten aus Kunst, Literatur, Komposition, Regie und Schauspiel sowie filmische Präsentationen aus dem Bereich der Wissenschaft.

Der Gestalter Alexander Kada und die Kuratorin Astrid Kury stehen vor Ort für Gespräche zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass beim Besuch des mobilen Pavillons verpflichtend eine FFP2-Maske zu tragen ist. Zusätzlich bitten wir, ein negatives Testergebnis mitzubringen, das nicht älter als 48 Stunden ist.

Laufzeit: 08. Mai bis 04. Juni 2021

www.steiermarkschau.at

www.mobilerpavillon.at