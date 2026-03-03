Ein Käfig voller Stars: Drew Sarich komplettiert Cast für „La Cage“

+1

Mit Drew Sarich schlüpft ab 16. Juli 2026 in der Erfolgskomödie „Ein Käfig voller Narren“ ein Westend- und Broadway-Star in die Rolle von Albin bzw. sein schillerndes Alter Ego Zaza. Als Zaza-Interpret sorgte Sarich zuletzt in der Wiener Volksoper für Furore. Bei seinem Mörbisch-Debut wird er alternierend mit Alfons Haider auf der Seebühne zu sehen sein.

„‘Ein Käfig voller Narren‘ ist eine der größten Herausforderungen meiner Karriere. Ich liebe dieses Stück sehr und die Rolle des Albin/Zaza bedeutet mir viel! Ich habe auch so viel Schönes über Mörbisch gehört und freue mich riesig darauf, im Sommer diese beeindruckende Bühne erobern zu dürfen“, zeigt sich Drew Sarich voller Vorfreude auf sein erstes Engagement bei den Seefestspielen Mörbisch.



Seit Jahrzehnten feiert der amerikanische Musicaldarsteller große Bühnenerfolge und kann nicht nur im deutschsprachigen Raum auf eine riesige Fangemeinde zählen. Seine Vita liest sich wie ein Streifzug durch die größten Musicalrollen: Jean Valjean in „Les Misérables“ (Londoner West End und Broadway), Quasimodo in der deutschsprachigen Uraufführung von Disneys „Glöckner von Notre Dame“, Rocky Balboa in der Welturaufführung von „Rocky – Das Musical“, Rudolf in der deutschsprachigen Erstaufführung von „Rudolf – Affaire Mayerling“, Molina in „Kuss der Spinnenfrau“, Titelrolle in „Jesus Christ Superstar“, „Jekyll & Hyde“, „Hedwig and the Angry Inch“ und „Dracula“.



Generalintendant Alfons Haider zur Besetzung: „Dass wir kurzfristig einen der erfolgreichsten Zaza-Darsteller für die diesjährige Mörbisch-Produktion gewinnen konnten, bedeutet für die Festspiele einen großen künstlerischen Erfolg. Sein Engagement ist ein Volltreffer für unser Stück. Gleichzeitig bin ich hochzufrieden, mit ihm einen wunderbaren Kollegen gefunden zu haben. Für unser Publikum ist es sicher interessant, dass es unterschiedliche Interpretationen dieser Rolle geben wird. Ich würde mich sehr freuen, wenn unsere Besucherinnen und Besucher deshalb zweimal in die Vorstellung kommen. Für alle, die diese einmalige Gelegenheit wahrnehmen wollen, halten wir ein besonderes Zuckerl bereit“.



Kunden der Seefestspiele Mörbisch, die sich bereits Karten für „Ein Käfig voller Narren“ gesichert haben, erhalten beim Kartenkauf für einen weiteren Vorstellungstermin 10% Ermäßigung auf die gleiche Anzahl von Eintrittskarten. Das Angebot kann ab sofort und ausschließlich bei telefonischer Kartenbestellung im Kartenbüro der Seefestspiele Mörbisch in Anspruch genommen werden (02682/66210).



Spieltermine Alfons Haider*

Juli: 16., 23., 25., 31.

August: 8., 13., 14., 15., 22.



Spieltermine Drew Sarich*

Juli: 17., 18., 24., 30.

August: 1., 6., 7., 12., 20., 21.



