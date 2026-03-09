quartetto plus – eine internationale Hommage an den Ursprung des Streichquartetts im Schloss Esterházy

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Vom 20. bis 22. März 2026 wird das Schloss Esterházy zum Zentrum der internationalen Quartettkunst. quartetto plus entspringt einer einzigartigen Konstellation: Kein anderer Ort vereint Haydns langjähriges Wirken, die Ursprünge des Streichquartetts, die exzellente Akustik des Haydnsaals und die Strahlkraft eines international renommierten Kulturstandorts so unmittelbar wie dieser historische Schauplatz

Das Festival zählt zu den wenigen Formaten, die sich ausschließlich der Kunst des Streichquartetts widmen. Die kuratorische Ausrichtung folgt klaren Leitlinien: der intensiven Auseinandersetzung mit Joseph Haydn und seinem musikalischen Vermächtnis sowie einer stilistischen Vielfalt, die durch die internationale Herkunft der Ensembles zusätzliche Tiefe erhält. So begegnen sich im Haydnsaal – jenem Raum, in dem Haydn über vier Jahrzehnte probte, neue Werke für die Hofkapelle erarbeitete, Opern- und Kammermusikaufführungen leitete und das musikalische Leben der Fürsten Esterházy maßgeblich gestaltete – historische Authentizität und globale Gegenwart in einer Form, die nur hier möglich ist.



Rico Gulda, Generalintendant der Esterhazy Privatstiftungen, betont:

„quartetto plus verbindet Joseph Haydns Tradition mit der internationalen Gegenwart der Quartettkunst. Die Ensembles, die hier auftreten, bringen ihre individuellen Klangsprachen und persönlichen Erfahrungen in einen einzigartigen Raum ein, der wie kein zweiter mit der Geschichte des Streichquartetts verknüpft ist.“



Der Festivalgedanke von quartetto plus ist eng mit der historischen Rolle des Hauses in der Entwicklung des Genres verbunden. Ensembles wie Opus13, das Sonoro Quartet, Capella Paulana und das Isidore String Quartet – jedes mit eigener künstlerischer Handschrift und kulturellem Hintergrund – führen diese Linie 2026 fort. Sie lassen Haydns Geist im Dialog mit Klassik, Romantik und zeitgenössischer Musik neu aufleuchten und machen quartetto plus zu einem Ort lebendiger, weltumspannender Quartettkultur, die aus ihrer Geschichte schöpft und in die Zukunft weist.

Internationale Quartette 2026 – ein erster Überblick



Pre-Konzert-Talk – 20. März, 18 Uhr, Empiresaal

Generalintendant Rico Gulda spricht mit Valentin Erben, Cellist und Gründungsmitglied des legendären Alban Berg Quartetts, über Geschichte, Entwicklung und heutige Relevanz des Streichquartetts.



Opus13 – 20. März 2026, 19:30 Uhr, Haydnsaal

Das preisgekrönte norwegische Quartett (Gewinner der Wigmore Hall International String Quartet Competition 2025) eröffnet das Festival mit einem Programm, das Haydns „Kaiserquartett“ am historischen Originalschauplatz an den Beginn stellt.



Die Anmut des Augenblicks – 21. März, 15 Uhr, Gärtnerhaus im Schlosspark

Die neue Ausstellungsreihe ist ein synästhetisches Experiment zwischen Kunst und Musik. Als Bühne für nur einen Tag dient das Gärtnerhaus im Schlosspark Eisenstadt. Geladen wird zu einem inspirierenden Apéro vor dem Konzert am Abend.

Den Auftakt bestreitet das Künstlerduo Michael Strümpf und Luise Lutze. Ihre Arbeiten entspringen Fundstücken des Alltags, die sie zu räumlichen Arrangements verdichten.



Sonoro Quartet – 21. März 2026, 16:30 Uhr, Empiresaal

Das 2019 in Gent gegründete Ensemble widmet sich den volksmusikalischen Wurzeln des Streichquartetts – von Haydns „Lerchenquartett“ bis zu Bartóks klanggewaltigem 5. Quartett. Mit Séan Dohertys „The Devil’s Dream“ führen die vier in eine zeitgenössische, poetisch aufgeladene Klangwelt

Dieser Blick nach oben – das Lauschen in neue Horizonte – verbindet das Programm des Sonoro Quartet ideal mit MERITA, der europäischen Plattform zur Förderung junger Streichquartette. Koordiniert von Le Dimore del Quartetto vereint MERITA 19 Organisationen aus 16 Ländern und stärkt die Sichtbarkeit, Mobilität und Vernetzung junger Kammermusikensembles im Kontext des europäischen Kulturerbes. Nach einer erfolgreichen ersten Ausgabe (2022–2025) wird das Programm durch eine erneute Creative Europe Förderung fortgeführt und im Rahmen von MERITAcubed (2025–2029) ausgebaut. MERITA bietet internationale Kooperation, Mentoring und die Entwicklung innovativer Konzertformate – Impulse, die klassische Kammermusik in die Zukunft führen.



