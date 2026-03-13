Sensation beim HERBSTGOLD – Festival 2026: Zusatzkonzert von Startenor Rolando Villazón bestätigt

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Unter dem Motto „Musik – Pulsschlag der Zeit“ treten im September internationale Stars und Ensembles aus aller Welt wie Gabriela Montero, Pablo Ferrández, die Bamberger Symphoniker oder das Jerusalem Symphony Orchestra in Eisenstadt auf.

klassik

Zur Freude aller Musikbegeisterten wird das diesjährige Programm um ein Zusatzkonzert erweitert: Rolando Villazón und das Janoska Ensemble gastieren für eine weitere Vorstellung im Haydnsaal.



Internationaler Star hält zwei Konzerte in Eisenstadt



Aufgrund der hohen Nachfrage präsentiert das HERBSTGOLD – Festival ein weiteres Konzert mit dem weltbekannten Tenor Rolando Villazón gemeinsam mit dem Janoska Ensemble. „Wir freuen uns sehr, einen Weltstar wie Rolando Villazón für ein zusätzliches Konzert beim HERBSTGOLD – Festival gewonnen zu haben. Dies ist nicht nur eine Ehre für uns als Veranstalter, sondern unterstreicht auch die hohe musikalische und kulturelle Qualität unserer Konzerte in Eisenstadt“, so Julian Rachlin, Intendant des HERBSTGOLD – Festivals.



Zusätzlich zu der bereits ausverkauften Vorstellung um 19.30 Uhr findet das zweite Konzert ebenfalls am 23. September um 16.00 Uhr statt. Erklingen werden Klassiker von Mozart, Lehár und Verdi arrangiert im beliebten Janoska Stil.

Tickets für das Konzert können unter www.herbstgold.at gebucht werden.