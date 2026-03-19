Seefestspiele Mörbisch 2026: „Ein Käfig voller Narren – La Cage aux Folles“

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Côte d‘ Azur-Flair auf der Seebühne: Bei den Seefestspielen Mörbisch sorgt das Musical „Ein Käfig voller Narren“ für Glamour, Humor und große Gefühle am Neusiedler See.

v.l.n.r. Andreas Gergen, Walter Vogelweider

© kurtpinter.com

Die Seefestspiele laden im Sommer 2026 von 16. Juli bis 22. August zum Musical-Welthit „Ein Käfig voller Narren“ auf die Seebühne. Landeshauptmann und Kulturreferent Hans Peter Doskozil und Generalintendant Alfons Haider präsentierten die Hauptdarstellerinnen dieser einzigartigen Produktion sowie das Bühnenbild von Walter Vogelweider, das Riviera-Flair an den See bringt. Eine schwungvolle Revueshow, atemberaubende Kostüme und eingängige Melodien von „Die schönste Zeit ist heut“ bis hin zum Showstopper „Ich bin, was ich bin“ garantieren ein kulturelles Sommerhighlight, gespickt mit Humor und Herz.

Die Vorfreude auf den kommenden Musicalsommer war bei der Präsentation im Hotel Marriott auch bei Landeshauptmann und Kulturreferent Hans Peter Doskozil deutlich zu spüren: „Schon jetzt ist klar, dass ‚Ein Käfig voller Narren‘ zu den Höhepunkten des diesjährigen Festspielsommers zählen wird. Die Nachfrage nach Tickets ist groß, die Verkaufszahlen entwickeln sich äußerst positiv. Aktuell stehen wir bei rund 100 000 verkauften bzw. reservierten Tickets. Über die Hauptproduktion hinaus wird es auch heuer eine ganze Reihe von Gastveranstaltungen auf der Seebühne geben. Davon profitieren nicht nur die Seefestspiele Mörbisch, sondern auch der burgenländische Tourismus und die gesamte Region. Generalintendant Alfons Haider konnte für die diesjährige Produktion erneut große Namen der Musicalszenen für Mörbisch gewinnen, was den Stellenwert der Seebühne als Musicalstandort deutlich macht. Ich bin überzeugt, dass dieses Bühnenstück, das erstmals in Mörbisch zu sehen sein wird, viele Menschen begeistern wird.“



Im Rahmen des Pressetermins versammelte sich erstmals der weibliche Hauptcast des Stücks. Darunter Generalintendant Alfons Haider: „Ein besonderes Stück wie ‚Ein Käfig voller Narren“ erfordert natürlich auch eine außergewöhnliche Besetzung. Deshalb bin ich mit unserem mit Bedacht gewählten Cast sehr glücklich: Publikumsliebling Mark Seibert, der als Henry Higgins 2025 sein Mörbisch-Debut gab, wurde bereits als Darsteller des Georges vorgestellt. Drew Sarich, Bühnenstar und gefeierter Zaza-Interpret, wird alternierend mit mir in der Rolle von Albin bzw. seinem schillernden Alter Ego Zaza zu sehen sein. Noch nicht vorgestellt wurden bisher Ines Hengl-Pirker, unsere fulminante Tanja aus „Mamma Mia!“ und Anna Rosa Döller, zuletzt als Eliza Doolittle erfolgreich in Mörbisch, die heuer als Mutter (Marie Dindon) und Tochter (Anne Dindon) auf der Bühne stehen werden. Ich kann es nicht oft genug wiederholen: Das Wichtigste im Leben kann in fünf Buchstaben zusammengefasst werden: L-I-E-B-E. Die Liebe kennt bekanntlich viele Wege und im Sommer 2026 führen sie alle auf die Seebühne Mörbisch. Ich lade alle herzlich ein, mit uns emotionale und lustige Höhenflüge zu unternehmen, wenn diesen Sommer nichts so ist, wie es scheint.“

Für das Bühnenbild zeichnet 2026 einmal mehr Walter Vogelweider verantwortlich. Er zaubert für „Ein Käfig voller Narren“ das mondäne Ambiente der Côte d‘ Azur samt schillernden Nachtclub auf die Seebühne. Seinen gestalterischen Zugang erklärt er so: „Als Bühnenbildner verstehe ich „Ein Käfig voller Narren“ als Raum der Sichtbarkeit. In einer Zeit, in der Homophobie und politische Ausgrenzung wieder an Einfluss gewinnen, zeigt dieses Stück die Kraft von Offenheit, Selbstbehauptung und Lebensfreude. Die Bühne der Seefestspiele Mörbisch ist deshalb als großer Revue-Kosmos gedacht. Eine 60 Meter breite Treppenlandschaft mit über 1 000 m Lauflicht, die sich ständig verwandelt und Bewegung erzeugt. In ihrer Mitte liegt eine Drehscheibe von 10 m Durchmesser, die schnelle Szenenwechsel ermöglicht und den Rhythmus der Show trägt. Diese Architektur schafft Raum für die große Revue, ohne die Geschichte zu verlieren. Die Treppen werden zu einem Ort des Auftritts, des Zeigens und des Sich-Behauptens. Sichtbarkeit ist Stärke, Vielfalt ist keine Provokation, sondern ein Ausdruck von Freiheit.“



Zu seinen bisher wichtigsten Regie-Arbeiten zählen die Produktion „Viktoria und ihr Husar“ und „Mamma Mia!“ für die Seefestspiele. Nun zeichnet Andreas Gergen für eine weitere Mörbisch-Inszenierung verantwortlich: „Für mich vereint das Musical „Ein Käfig voller Narren“ alles, was gutes Theater ausmacht: Es berührt, bringt uns zum Lachen und öffnet den Blick für einander. Es handelt sich dabei um eine der besten Komödien, die ich kenne, und erzählt die Geschichte mit viel Herz und Verstand. Die Zuschauer:innen können sich auf ein riesiges Spektakel freuen. Neben spektakulären Kulissen, wie die riesige Showtreppe, bringen wir die größte Besetzung auf die Bühne, die es jemals in diesem Stück zu sehen gab.“



EIN KÄFIG VOLLER NARREN – LA CAGE AUX FOLLES

Im Sommer 2026 kommt die weltberühmte Erfolgskomödie aus den 70ern als Musical auf die Seebühne Mörbisch. Das einzigartige Theaterstück aus der Feder von Jean Poiret verwandelten Jerry Herman und Harvey Fierstein in einen Klassiker des Musical-Genres. Seit den 80ern erobert das turbulent-mitreißende Plädoyer für Toleranz, Gleichberechtigung und individuelle Freiheit im Musicalgewand die Bühnen der Welt, getreu dem Motto: „Ich bin was ich bin!“



Georges betreibt seit vielen Jahren den Club La Cage aux Folles in Saint-Tropez. Gefeierter Star der glitzernden Travestie-Shows ist Georges’ Lebenspartner Albin, der als Zaza das Publikum begeistert. Eines Tages kündigt sich Besuch an: Jean-Michel, der Sohn von Georges, der von ihm und Albin aufgezogen wurde. Der Sprössling hat die Liebe seines Lebens gefunden: ein Mädchen namens Anne. Das sich ankündigende Familientreffen hat einen Haken: der Vater der Verlobten, ein erzkonservativer Politiker und gestrenger Sittenwächter, möchte die Eltern des zukünftigen Schwiegersohnes kennenlernen, nichtsahnend, dass es sich dabei um ein homosexuelles Pärchen handelt. Missverständnisse und tragische Augenblicke halten sich mit urkomischen Momenten in diesem Kultstück gekonnt die Balance.

„EIN KÄFIG VOLLER NARREN – La Cage aux Folles“

Von 16. Juli bis 22. August 2026

Premiere: 16. Juli 2026

Zusatzvorstellung: 12. August 2026

Tickets unter www.seefestspiele-moerbisch.at



Spieltermine Alfons Haider*

Juli: 16., 23., 25., 31.

August: 8., 13., 14., 15., 22.



Spieltermine Drew Sarich*

Juli: 17., 18., 24., 30.

August: 1., 6., 7., 12., 20., 21.

*Änderungen vorbehalten