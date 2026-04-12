Ostpartie – Die Ostbahn-Kurti Tribute-Band startet Tour 2026 in der Zuckerfabrik in Enns

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Ein Jahr nach dem tragischen Ableben von Willi Resetarits, alias Dr. Kurt Ostbahn, ging eine ostösterreichische Formation an den Start, um die sensationelle Musik von Ostbahn-Kurti & die Chefpartie originalgetreu auf die Bühnen zurückzubringen. Fünf erfahrene Musiker, die sich dem klassischen Rock’n’Roll und den unverkennbaren Mundarttexten sowie dem ganz speziellen Ostbahn-Stil verschrieben haben, bescheren ihren Fans unvergessliche Konzertabende. Ausverkaufte Konzerte gab es bereits in der Spinnerei Traun, in der Waldviertler Kammerbühne, im Stadtsaal Zwettl, zwei Mal im Vindobona und in der Szene Wien.

Live-Foto © Johann Pinter: Die Ostpartie vor rund 5000 Zuseher*innen bei „Nachklang 2025“ am Wiener Zentralfriedhof, v.l.n.r.: Tom Eichinger (Gitarre), Klaus Bergmaier (Klavier, Orgel), Martin Freudenschuss (Gesang), Klaus Weber (Schlagzeug), Martin Mondl (Bass)

Ende August 2025 gab die Ostpartie das mit Abstand außergewöhnlichste Konzert in ihrer bisherigen Karriere. Denn da war sie vor rund 5000 Besucherinnen und Besuchern bei „Nachklang“ am Wiener Zentralfriedhof zu erleben, direkt neben den Ehrengräbern, wo auch Willi Resetarits seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Die Ostpartie bestritt das große rund einstündige Finale des Abends und musste mehrere Zugaben geben, unter Anderem gemeinsam mit den Jungen Tenören das an diesem Ort obligate Kultlied „Es lebe der Zentralfriedhof“ von Wolfgang Ambros und „Feuer“.

Ihr volles Programm präsentierte die Ostpartie im Vorjahr auch stilecht im September, im Stadlauer Vorstadtbeisl Selitsch vor vollem Haus sowie bei der Eröffnung des 31. Kulturherbstes Hochfilzen – einer Veranstaltung bei der Willi Resetarits – als Kurt Ostbahn und mit anderen Formationen – zu Lebzeiten fünf mal aufgetreten ist.

Nun startet das intensive Programm für 2026 am Freitag, 24. April und damit genau am 4. Todestag von Willi Resetarits, für die Ostpartie mit ihrem neuen Mitglied Ben Kellner an der Gitarre in der Zuckerfabrik Enns, einem der renommiertesten Kulturveranstalter Oberösterreichs. Tickets gibt es hier: https://www.zuckerfabrik.at/die-ostpartie-die-ostbahn-kurti-tribute-band-at/ Freier Eintritt für alle unter 18 Jahren!

Danach steht am Freitag, 1. Mai, das dritte Konzert der Ostpartie im legendären Vindobona am Wallensteinplatz in der Brigittenau (Wien 20) an, wo es bereits im Frühjahr ausverkauftes Haus gab. Wie oft Willi Resetarits auf der Bühne des Vindobona stand, lässt sich gar nicht mehr genau eruieren, es dürften aber weit über 100 Auftritte gewesen sein. Alleine mit den Schmetterlinge war es mehrere Dutzend Male, ebenso viele als Ostbahn-Kurti und auch mit de facto all seinen anderen Projekten und Formationen. Daher gibt es auch für die Ostpartie keine passender Bühne in Wien. Der Vorverkauf läuft auf Hochtouren: https://www.oeticket.com/event/ostpartie-das-vindobona-21084069/

In der über zweistündigen atemberaubenden Show der Ostpartie fehlen weder die größten Hits und Gassenhauer wie „Feuer“, „Arbeit“, „Chili con Carne“, „I hea di klopfn“, „Da Joker“ oder „57er Chevy“, noch Kult-Songs wie , „Ois hot sei End“, „Neiche Schoin“, „Nochtschicht“ oder „Na, so wirst ned oid“. Inspiriert vom Auftritt am Zentralfriedhof wurde das gesamte Kultalbum „A schene Leich“ einstudiert und somit finden sich nun alle Songs dieses Albums über das Konzert verteilt. Die legendären Einleitungen und Conferencen des Dr. Kurt Ostbahn gibt es zum Gaudium des p.t. Publikums natürlich obendrein. Mit ihren Konzerten will die Ostpartie nicht nur diese grandiose Musik am Leben erhalten, sondern auch an eine Künstlerpersönlichkeit erinnern, deren soziales Engagement einzigartig und beispielgebend war.

Die Musiker der OSTPARTIE haben bereits in Bands wie The Doors Experience, Rooga, Soul Kitchen, Tamtam de Luxe, Stop’n’Rock, Big Apple, Carpenters Once More, Seek For Silence, friends5live, The Rolling Stones Project, Kerozene, Flying Wizzards, Real Instinct, Sunshine Band, Bluescrew etc. gespielt – und tun es noch. Einzeln waren sie bereits an der Seite von Waltraut Haas & Erwin Strahl, Betty Garrett, Dagmar Koller, Johnny Logan, Smokey Robinson, Boris Bukowski, Birgit Denk, Angelika Sacher, Minze, Konstanze Breitebner, Elena Schwarz, Gaby Stattler, Georgij von Russkaja, Zappa von den Bluespumpm, Meena Cryle & Chris Fillmore, Angus Thomas, Gandalf Drahdiwaberl, King & Potter, Ronnie Urini, Life Brothers, Hermann Posch, The Good Company, Constantin Luger, Markus Hackl, Joey Green, Ben Sullivan, Walter Grassmann, sowie in Kooperation mit Mitgliedern von Minisex, Ostinato, der EAV und der legendären Schmetterlinge, jener Band, in der auch Willi Resetarits als Schlagzeuger, Sänger, Komponist und Aktivist den Grundstein seiner Karriere legte. Näheres auf www.ostpartie.at oder www.facebook.com/ostpartie

Line-up:

Schlagzeug: Klaus Weber

Klavier, Orgel: Klaus Bergmaier

Gitarre: Ben Kellner

Gesang: Martin Freudenschuss

Gitarre/Harps: Thomas Eichinger

Bass: Martin Hinterndorfer

Live-Foto vom Nachklang am Wiener Zentralfriedhof zur freien Verwendung bei Angabe von © Johann Pinter: Die Ostpartie vor rund 5000 Zuseher*innen bei „Nachklang 2025“ am Wiener Zentralfriedhof, v.l.n.r.: Tom Eichinger (Gitarre), Klaus Bergmaier (Klavier, Orgel), Martin Freudenschuss (Gesang), Klaus Weber (Schlagzeug), Martin Mondl (Bass)

Bandfoto BAND 2 zur freien Verwendung bei Angabe von (c) Ostpartie, v.l.n.r.: Martin Hinterndorfer, Klaus Bergmaier, Martin Freudenschuss, Tom Eichinger, Ben Kellner, Klaus Weber

Terminkalender:

Freitag, 24. April 2026 (4. Todestag von Willi Resetarits), 20 Uhr: Kulturverein d’Zuckerfabrik, Kristein 2, 4470 Enns. Vorverkauf: https://www.zuckerfabrik.at/die-ostpartie-die-ostbahn-kurti-tribute-band-at/ Facebook: https://www.facebook.com/events/863770106101219

Freitag, 1. Mai, 19:30: Vindobona, Wallensteinplatz 6, 1200 Wien. Info zur Veranstaltung direkt: https://vindobona.wien/events/ostpartie-die-ostbahn-kurti-die-chefpartie-tribute-band-2-2

Ermäßigter Ticketvorverkauf: https://shop.eventjet.at/de/dasvindobona/event/9bc8d236-58a8-4e74-82cf-2e4a749a994c

Sonntag, 12. Juli 2026, 19:30: Neuer Platz, 9020 Klagenfurt: Kärntner Kult-Sommer. Vorverkauf: https://www.eventim-light.com/at/a/68c9acaa8384b05e6aeaa857/e/69bf2bf66c069335eceb774a Facebook: https://www.facebook.com/events/911100398375872

Freitag, 17. Juli 2026, 19:30: Eislaufplatz Zwettl, Schwaiger Sisters Weg 2, 3910 Zwettl: Open Air im Rahmen der Sommerbühne 2026 (am Eislaufplatz, direkt neben dem Stadtsaal). Einlass ab 18:30. Vorverkauf: https://www.oeticket.com/event/ostpartie-eislaufplatz-zwettl-21184907/ Facebook: https://www.facebook.com/events/2664611267227781