Ostpartie – Die Ostbahn-Kurti Tribute-Band setzt Tour 2026 in Klagenfurt, Zwettl und Aflenz fort

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Bild © Johann Pinter: Die Ostpartie vor rund 5000 Zuseher*innen bei „Nachklang 2025“ am Wiener Zentralfriedhof, v.l.n.r.: Tom Eichinger (Gitarre), Klaus Bergmaier (Klavier, Orgel), Martin Freudenschuss (Gesang), Klaus Weber (Schlagzeug), Martin Mondl (Bass)

Ein Jahr nach dem tragischen Ableben von Willi Resetarits, alias Dr. Kurt Ostbahn, ging eine ostösterreichische Formation an den Start, um die sensationelle Musik von Ostbahn-Kurti & die Chefpartie originalgetreu auf die Bühnen zurückzubringen. Fünf erfahrene Musiker, die sich dem klassischen Rock’n’Roll und den unverkennbaren Mundarttexten sowie dem ganz speziellen Ostbahn-Stil verschrieben haben, bescheren ihren Fans unvergessliche Konzertabende. Ausverkaufte Konzerte gab es bereits in der Spinnerei Traun, in der Waldviertler Kammerbühne, im Stadtsaal Zwettl, drei Mal im Vindobona und in der Szene Wien.

Ende August 2025 gab die Ostpartie das mit Abstand außergewöhnlichste Konzert in ihrer bisherigen Karriere. Denn da war sie vor rund 5000 Besucherinnen und Besuchern bei „Nachklang“ am Wiener Zentralfriedhof zu erleben, direkt neben den Ehrengräbern, wo auch Willi Resetarits seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Die Ostpartie bestritt das große rund einstündige Finale des Abends und musste mehrere Zugaben geben, unter Anderem gemeinsam mit den Jungen Tenören das an diesem Ort obligate Kultlied „Es lebe der Zentralfriedhof“ von Wolfgang Ambros und „Feuer“.

Ihr volles Programm präsentierte die Ostpartie im Vorjahr auch stilecht im Stadlauer Vorstadtbeisl Selitsch vor vollem Haus sowie bei der Eröffnung des 31. Kulturherbstes Hochfilzen – einer Veranstaltung, bei der Willi Resetarits – als Kurt Ostbahn und mit anderen Formationen – zu Lebzeiten fünf mal aufgetreten ist.

2026 startet das intensive Programm für die Ostpartie mit ihrem neuen Mitglied Ben Kellner an der Gitarre genau am 4. Todestag von Willi Resetarits in der Zuckerfabrik Enns, einem der renommiertesten Kulturveranstalter Oberösterreichs.

Danach stand am 1. Mai das dritte Konzert der Ostpartie im legendären Vindobona am Wallensteinplatz in der Brigittenau (Wien 20) an.

Nun gibt es erstmals ein Konzert in Klagenfurt, und zwar am Neuen Platz, der über 1000 Besucher*innen fasst. Am Sonntag, den 12. Juli ist es soweit. https://www.oeticket.com/search/?affiliate=EOE&searchterm=ostpartie

Nur fünf Tage später, am Freitag, 17. Juli ist die Ostpartie in Zwettl, diesmal beim großen SOmmer-Open-Air, veranstaltet vom Verein Kulturzwickl, bei dem die Ostpartie bereits vor einem vollen Stadtsaal Zwettl gastierte. https://www.kulturzwickl.at/veranstaltung/2026/07/17/kobotown2026/

Wie oft Willi Resetarits auf der Bühne des Vindobona stand, lässt sich gar nicht mehr genau eruieren, es dürften aber weit über 100 Auftritte gewesen sein. Alleine mit den Schmetterlingen war es mehrere Dutzend Male, ebenso viele als Ostbahn-Kurti und auch mit de facto all seinen anderen Projekten und Formationen. Daher gibt es auch für die Ostpartie keine passender Bühne in Wien. Der Vorverkauf für ihr viertes dortiges Konzert am 5. November läuft bereits auf Hochtouren, hier sind die ermäßigten Tickets erhätlich: https://www.oeticket.com/search/?affiliate=EOE&searchterm=ostpartie

In der über zweistündigen atemberaubenden Show der Ostpartie fehlen weder die größten Hits und Gassenhauer wie „Feuer“, „Arbeit“, „Chili con Carne“, „I hea di klopfn“, „Da Joker“ oder „57er Chevy“, noch Kult-Songs wie , „Ois hot sei End“, „Neiche Schoin“, „Nochtschicht“ oder „Na, so wirst ned oid“. Inspiriert vom Auftritt am Zentralfriedhof wurde das gesamte Kultalbum „A schene Leich“ einstudiert und somit finden sich nun stets de facto alle Songs dieses Albums über die Konzerte verteilt. Die legendären Einleitungen und Conferencen des Dr. Kurt Ostbahn gibt es zum Gaudium des p.t. Publikums natürlich obendrein. Mit ihren Konzerten will die Ostpartie nicht nur diese grandiose Musik am Leben erhalten, sondern auch an eine Künstlerpersönlichkeit erinnern, deren soziales Engagement einzigartig und beispielgebend war.

Die Musiker der OSTPARTIE haben bereits in Bands wie The Doors Experience, Rooga, Soul Kitchen, Tamtam de Luxe, Stop’n’Rock, Big Apple, Carpenters Once More, Seek For Silence, friends5live, The Rolling Stones Project, Kerozene, Flying Wizzards, Real Instinct, Sunshine Band, Bluescrew etc. gespielt – und tun es noch. Einzeln waren sie bereits an der Seite von Waltraut Haas & Erwin Strahl, Betty Garrett, Dagmar Koller, Johnny Logan, Smokey Robinson, Boris Bukowski, Birgit Denk, Angelika Sacher, Minze, Konstanze Breitebner, Elena Schwarz, Gaby Stattler, Georgij von Russkaja bzw der Dienstagnachtkapelle, Zappa von den Bluespumpm, Meena Cryle & Chris Fillmore, Angus Thomas, Gandalf Drahdiwaberl, King & Potter, Ronnie Urini, Life Brothers, Hermann Posch, The Good Company, Constantin Luger, Markus Hackl, Joey Green, Ben Sullivan, Walter Grassmann, sowie in Kooperation mit Mitgliedern von Minisex, Ostinato, der EAV und der legendären Schmetterlinge, jener Band, in der auch Willi Resetarits als Schlagzeuger, Sänger, Komponist und Aktivist den Grundstein seiner Karriere legte. Näheres auf www.ostpartie.at oder www.facebook.com/ostpartie

Line-up:

Schlagzeug: Klaus Weber

Klavier, Orgel: Klaus Bergmaier

Gesang: Martin Freudenschuss

Gitarre/Harps: Thomas Eichinger

Bass: Martin Hinterndorfer

Gitarre: Ben Kellner

Terminkalender:

Sonntag, 12. Juli 2026, 19:30: Neuer Platz, 9020 Klagenfurt: Kärntner Kult-Sommer. Vorverkauf: https://www.eventim-light.com/at/a/68c9acaa8384b05e6aeaa857/e/69bf2bf66c069335eceb774a Facebook: https://www.facebook.com/events/911100398375872

Freitag, 17. Juli 2026, 19:30: Eislaufplatz Zwettl, Schwaiger Sisters Weg 2, 3910 Zwettl: Open Air im Rahmen der Sommerbühne 2026 (am Eislaufplatz, direkt neben dem Stadtsaal). Einlass ab 18:30.

Infos des Veranstlters: https://www.kulturzwickl.at/veranstaltung/2026/07/17/kobotown2026/

Vorverkauf: https://www.oeticket.com/event/ostpartie-eislaufplatz-zwettl-21184907/ Facebook: https://www.facebook.com/events/2664611267227781



Freitag, 18. September 2026, 21 Uhr, Sublime Live Music Club, Aflenz Kurort 146, 8623 Aflenz. Infos zur Veranstaltung direkt und Vorveraufstickets: https://www.sublime.at/events/konzert-ostpartie-a

Donnerstag, 5. November 2026, 19:30: Vindobona, Wallensteinplatz 6, 1200 Wien. Info zur Veranstaltung direkt: https://vindobona.wien/events/ostpartie-die-ostbahn-kurti-die-chefpartie-tribute-band-2-2-2

Ermäßigter Ticketvorverkauf: https://shop.eventjet.at/de/dasvindobona/event/da856ec1-6a88-473e-9c59-5d004ba1c588