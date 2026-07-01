Sommer-Matineen im Schloss Esterházy

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Joseph Haydns Musik am Originalschauplatz – von 9. Juli bis 28. August jeweils donnerstags und freitags um 11.00 Uhr.

Das Schloss Esterházy in Eisenstadt öffnet ab dem 9. Juli wieder seine Flügeltüren für die beliebten Sommer-Matineen, um die Musik Joseph Haydns am Originalschauplatz seines Schaffens erklingen zu lassen. Nicht nur Haydns Klänge faszinieren die Gäste aus aller Welt, sondern auch die besondere Atmosphäre des Haydnsaals und des Empiresaals im historischen Schloss Esterházy. Der große Komponist lebte und wirkte über vier Jahrzehnte am Hof der Familie Esterházy.



Wie in den Jahren zuvor dürfen sich Besucherinnen und Besucher auch heuer wieder auf das joseph Haydn brass und das Haydn Quartett freuen. Das Quintett joseph Haydn brass ist, mit seinen Mitgliedern Peter Bauer (Trompete), Johann Stangl (Trompete), Florian Janezic (Horn), Stefan Thurner (Posaune) und Mario Smetana (Tuba), seit seiner Gründung im Jahr 2000 fixer Bestandteil des burgenländischen Musiklebens. Ausgedehnte Konzertreisen führten die Musiker außerdem nach Belgien, Deutschland, Ungarn, Italien und die USA. Der Klang dieses Ensembles bildet einen reizvollen Kontrast zum in der Wiener Klassik sehr beliebten Holzbläserquintett.



Fritz Kircher (Erste Violine), Martin Kocsis (Zweite Violine), Gerswind Olthoff (Bratsche) und Nikolai New (Violoncello) bilden zusammen das Haydn Quartett, das seinen Stammsitz im Schloss Esterházy in Eisenstadt hat. Das Ensemble gibt Konzerte in vielen Ländern Europas, absolviert Tourneen in Amerika (u.a. in der New Yorker Carnegie Hall) und Asien und tritt regelmäßig bei großen Festivals auf. Das Streichquartett gilt als Königsgattung der klassischen Kammermusik. Joseph Haydn, der wesentliche Impulse zur Perfektionierung der Gattung gesetzt hat, gilt als der „Vater des Streichquartetts“.



Tickets (erhältlich im Ticketshop oder auch online)



Erwachsene: € 25,00

Ermäßigt: € 21,00 (Pensionisten, Studenten, Gruppen)

Kinder: € 7,00 (7-18 Jahre; Kinder bis 6 Jahre freier Eintritt)

Kombiticket „Musik“: € 39,00 (je 1 Eintritt joseph Haydn brass & Haydn Quartett)

Kombiticket „Musik & Ausstellung“: € 39,00 (je 1 Eintritt Sommer-Matinee & Schloss-Ticket ohne Führung)



Freier Eintritt mit der Burgenland Card

20% Rabatt auf den Eintritt mit der Steiermark Card

20% Rabatt auf den Eintritt mit der Niederösterreich Card



Die Matineen finden je nach Raumverfügbarkeit im Haydnsaal oder im Empiresaal des Schlosses Esterházy in Eisenstadt statt.



Kartenvorverkauf im Ticketshop Schloss Esterházy

T +43 2682 630 04 7600 oder per Mail an schloss-esterhazy@esterhazy.at

Nähere Informationen zu den Programmen, sowie Ticketkauf online unter: esterhazy.at/matinee