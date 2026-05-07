Schloss Esterházy als Bühne für Europa: Berliner Philharmoniker gastierten mit Europakonzert im Haydnsaal

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Am 1. Mai spielten die Berliner Philharmoniker ihr traditionsreiches Europakonzert im Haydnsaal von Schloss Esterházy in Eisenstadt. Der historisch wie akustisch herausragende Konzertsaal, eng verbunden mit dem musikalischen Erbe Joseph Haydns, bot den würdigen Rahmen für eines der bedeutendsten klassischen Konzertereignisse Europas. Begleitet wurde das Konzert von einem sozialen Engagement, das im Rahmen der Generalprobe 300 bedürftigen Menschen einen Konzertbesuch ermöglichte.



Das Europakonzert wird seit 1991 jährlich an kulturell markanten Orten des Kontinents aufgeführt und steht symbolisch für den europäischen Gedanken sowie für die verbindende Kraft der Musik. Die Wahl des Haydnsaals rückt einen zentralen Ort europäischer Musikgeschichte in den Fokus eines internationalen Publikums und unterstreicht dessen anhaltende Bedeutung als lebendiger Aufführungsort.

Ein Ort von einzigartiger musikgeschichtlicher Strahlkraft



Joseph Haydn, der ab 1761 über vier Jahrzehnte in Eisenstadt und für das Haus Esterházy als Kapellmeister wirkte, schuf hier einen wesentlichen Teil seines wegweisenden Œuvres und legte entscheidende Grundlagen für die Entwicklung der Wiener Klassik. In enger Verbindung mit dem fürstlichen Hof entwickelte Haydn neue musikalische Formen und prägte Gattungen wie Symphonie und Streichquartett nachhaltig – Leistungen, die ihm den Beinamen „Vater der Wiener Klassik“ einbrachten.



Der Haydnsaal von Schloss Esterházy ist damit nicht nur eine historisch bedeutende Aufführungsstätte, sondern ein zentraler Schauplatz der Entstehung dieser europäischen Musikepoche und bis heute lebendige Träger musikalischer Tradition. Als eine der kulturellen Wiegen der Wiener Klassik zieht der Saal internationale Spitzenensembles und herausragende Solist:innen an und zählt zu den bedeutendsten Konzertstätten Europas.



„Der Haydnsaal ist mehr als ein Konzertsaal, er ist ein lebendiger Raum, in dem sich europäische Musikgeschichte bis heute unmittelbar erleben lässt“, erklärt Rico Gulda, Generalintendant der Esterhazy Privatstiftungen. „Dass die Berliner Philharmoniker ihr Europakonzert hier gestalten, bringt den historischen Ort, das programmatische Spannungsverhältnis zwischen Tradition und Moderne und den europäischen Gedanken auf besondere Weise zusammen.“



Auch Eisenstadt selbst verlieh dem Europakonzert eine besondere Dimension. Als Stadt mit jahrhundertelanger kultureller Geschichte und als historisches Tor zum Osten Europas erfüllt Eisenstadt seit jeher eine vermittelnde Brückenfunktion zwischen Kulturräumen. Dieser symbolische Rahmen verstärkte die Aussagekraft des Europakonzerts und verlieh dem Programm eine zusätzliche inhaltliche Tiefe – im Spannungsfeld von europäischer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.



„Kunst und Kultur haben seit jeher eine verbindende, brückenbauende Funktion. Orte wie Eisenstadt stehen für Dialog, Austausch und für die Kraft der Musik, europäische Geschichte und Gegenwart miteinander zu verknüpfen“, betont Stefan Ottrubay, Vorstandsvorsitzender der Esterhazy Privatstiftungen. „Das Europakonzert der Berliner Philharmoniker macht diese kulturelle Brückenfunktion in besonderer Weise sichtbar und zeigt, wie lebendig der europäische Gedanke durch Musik erfahrbar wird.“



Programm zwischen Klassik und Moderne



Das von Kirill Petrenko dirigierte Programm spannte einen überzeugenden Bogen von der Wiener Klassik bis ins 20. Jahrhundert und spiegelte damit die geistige Tradition des Haydnsaals ebenso wie dessen nachhaltiges Weiterwirken in die musikalische Moderne wider.



Den Auftakt bildete Joseph Haydns Ouvertüre in D Dur Hob. Ia:7, ein bewusster programmatischer Bezug zu Eisenstadt und zu jenem Komponisten, der den Aufführungsort wie kaum ein anderer geprägt hat.



Mit Igor Strawinskis Suite aus Pulcinella in der revidierten Fassung von 1949 folgte ein Werk, das klassische Formen mit moderner Klangsprache verbindet und musikalische Tradition aus zeitgenössischer Perspektive reflektiert.



Einen besonderen Höhepunkt des Konzerts setzten Peter Tschaikowskis Variationen über ein Rokoko Thema für Violoncello und Orchester A Dur op. 33, interpretiert vom renommierten Cellisten Gautier Capuçon, dessen nuanciertes und virtuos gestaltetes Spiel vom Publikum mit großer Resonanz aufgenommen wurde.



Den Abschluss bildete Ludwig van Beethovens Sinfonie Nr. 2 D Dur op. 36, die mit ihrem energiegeladenen Gestus und ihrem deutlichen Aufbruchswillen den europäischen Freiheits- und Zukunftsgedanken des Konzerts noch einmal kraftvoll bündelte.



Soziales Engagement im Rahmen der Generalprobe



Im Zuge der Generalprobe der Berliner Philharmoniker im Schloss Esterházy wurde ein besonderes Zeichen der Solidarität gesetzt: Mehr als 300 Tickets zur Generalprobe wurden bedürftigen Menschen zur Verfügung gestellt, ermöglicht durch die großzügige Unterstützung einer wohltätigen Spenderin.



Die Tickets wurden gezielt an soziale Institutionen – die Caritas, das Burgenländische Musikschulwerk sowie das Rote Kreuz – weitergegeben und eröffnen damit Menschen den Zugang zu einem hochkarätigen musikalischen Erlebnis, für die ein Konzertbesuch dieser Art sonst nicht möglich wäre. Musik wird so nicht nur als kultureller, sondern auch als sozial verbindender Raum erlebbar.



Klangkunst auf höchstem Niveau – 2027



Das Musikjahr 2027 hält einen außergewöhnlichen Höhepunkt bereit, der das Schloss Esterházy einmal mehr als Bühne internationaler Klangkunst ausweist: Am 13. Mai 2027 sind die Wiener Philharmoniker unter der Leitung des mehrfachen Neujahrskonzert-Dirigenten Riccardo Muti im berühmten Haydnsaal zu erleben. Mitglieder der „Freunde Schlossquartier Eisenstadt“ erhalten für dieses Konzertereignis ein exklusives Vorkaufsrecht im Rahmen eines limitierten Kontingents.



