Schloss-Spiele Kobersdorf 2026 Probenauftakt in Wien für „Der nackte Wahnsinn“

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Im Wiener WEST-Reallabor Faßfabrik ist „Der nackte Wahnsinn“ ausgebrochen. Denn die Schloss-Spiele Kobersdorf haben dort ihr Probenquartier für die nächsten Wochen bezogen. Danach wandert die Truppe weiter zu den Endproben im Schloss Kobersdorf.

Foto: „©VOGUS“

Es ist die 195. Regie von Claus Tröger, der in Kobersdorf 2022 sehr erfolgreich den „Bockerer“ inszenierte. Mit Michael Frayns temporeichen Bühnenhit „Der nackte Wahnsinn“ will er das Ensemble zur „pikanten Höchstform verleiten und dem Publikum unbeschwerte, unterhaltende 140 Minuten bescheren“. So frönen in der hohen Kunst der englischen Komödie an der Seite von Intendant Wolfgang Böck die SchauspielerInnen Jo Bertl, Jens Claßen, Walter Ludwig, Marie Cécile Nest, Boris Popovič, Sophie Prusa, Mirko Roggenbock und Alexandra-Maria Timmel.

Das Ergebnis der wochenlangen Proben können BesucherInnen erstmals zur Premiere am 30. Juni im Schloss Kobersdorf erleben. Weitere Vorstellungen folgen bis 26. Juli, jeweils von Donnerstag bis Sonntag. Die Tradition der Begleitfahrten wird weiterhin gepflegt, wenn Intendant Böck motorisierte TheaterbesucherInnen nach Kobersdorf geleitet: auf dem Motorrad am 12. Juli und im Oldtimer am 19. Juli.

Kartenservice und Information

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