Literaturhaus im Wohnzimmer: Gespräch mit Angela Lehner

Unter dem Titel „Literaturhaus im Wohnzimmer. Begegnungen mit Autor*innen online“ nimmt das Literaturhaus Mattersburg die Möglichkeit wieder auf, von zuhause aus in den direkten Austausch mit Autor*innen zu treten. Den Beginn macht Autorin Angela Lehner am 30. November 2021 via Zoom.

Einer der wichtigsten Aspekte der Arbeit des Literaturhauses Mattersburg ist es, Wege des Austauschens zwischen Publikum und Schreibenden zu schaffen und Raum für Fragen und Antworten zu eröffnen. Diese Tradition des Literaturhauses Mattersburg führen wir weiter, auch in Zeiten, in denen direkte Treffen nicht möglich sind. Wir laden Sie daher ab Ende November herzlich zu unseren virtuellen Zoom-Treffen mit Autor*innen ein.

Die Veranstaltung erfordert eine Anmeldung unter lisa.schwarz@literaturhausmattersburg.at. Danach erhalten Sie den Zoom-Link für die Veranstaltung.