Philipp Griessler Trio verzaubert den Weihnachtsmarkt in Eisenstadt

Der Singer-Songwriter und Liedermacher Philipp Griessler sorgt dieses Jahr am Weihnachtsmarkt in Eisenstadt für musikalische Sternstunden. Im Trio mit Verena Gharibo und Peter Rabenau präsentiert er ein stimmungsvolles Programm voller romantischer, gefühlvoller Lieder.

Philipp Griessler, Foto: Alexander Wieser

Mit seiner warmen Stimme, poetischen Texten und feinfühligen Arrangements schafft Griessler eine besondere Atmosphäre – zwischen Nachdenklichkeit und festlicher Freude. Seine Lieder erzählen vom Leben, von Begegnungen und vom Zauber kleiner Momente – perfekt für die stillste Zeit des Jahres.

Der Tour-Kalender 2024/25war prall gefüllt mit zahlreichen Konzerten und Auftritten wie z.B. im Stadtsaal Wien, beim Dialektmusikfestival, 12 Stunden Konzert wider Gewalt und Vergessen in Melk, Sommernachtsfest in Kitzbühel und bei der Langen Nacht der Märkte. Stimmungsvolle Adventkonzerte führten ihn u.a. nach Wien, Linz und Klagenfurt. In zahlreichen Radio Interviews und bei TV Auftritten präsentierte er seine Musik. Auch 2025 ist er quer durch Österreich unterwegs.

Achtsamkeit und Bodenhaftung sind ihm wichtig. Neben der Musik engagiert sich Griessler für Jugend- und Sozialarbeit. Wenn dann noch Zeit bleibt, findet man ihn bei einem Fußballspiel, am Tennisplatz oder mit seiner Gitarre am Lagerfeuer in Gesellschaft von Freunden und Familie.

Ein Abend voller Musik, Emotion und winterlicher Wärme – Philipp Griessler im Trio ist ein Highlight des Eisenstädter Weihnachtsmarkts, das man nicht verpassen sollte.

Termin, 22.11.2025

17 Uhr

www.philipp-griessler.at