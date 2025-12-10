Klangwelten im Schloss Esterházy – das Konzertjahr 2026

+1

Schloss Esterházy, die historische Wirkungsstätte Joseph Haydns und Wiege der Wiener Klassik, wird auch 2026 zum Zentrum internationaler Musikbegegnungen. Die Esterhazy Stiftungen präsentieren ein Programm, das Haydns Erbe lebendig hält und zugleich den Dialog mit großen Namen unserer Zeit sucht.

klassik

Glanzpunkte des Jahres:

• Die Konzertreihe classic.Esterhazy bietet vom Jahresauftakt am 17. Januar bis zur Pannonischen Weihnachtsgala am 17. Dezember große Orchesterwerke und erlesene Kammermusik mit renommierten Solisten. Mit dabei: Sir Antonio Pappano, Alexandre Kantorow, Eva Gevorgyan, das Chamber Orchestra of Europe und das Freiburger Barockorchester.

• Das Streichquartettfestival quartetto plus (20.–22. März) am Ort der Uraufführung des „Kaiserquartetts“ präsentiert Spitzenensembles wie Opus13, das Isidore String Quartet und das MERITA-Quartett.

• Europakonzert der Berliner Philharmoniker am 1. Mai im Haydnsaal – unter Kirill Petrenko mit Gautier Capuçon als Solist. Ein musikalisches Manifest für Europa, weltweit übertragen.

• Erstes Chorfest (18.–21. Juni): Vier Tage ganz im Zeichen der Vokalmusik mit renommierten Chören und Ensembles – ein neues Format, das die Vielfalt der Stimmen feiert.

• Das HERBSTGOLD – Festival (16.–26. September) unter Julian Rachlin bringt Weltstars wie Rolando Villazón, Gabriela Montero, Ian Bostridge, Pablo Ferrández und die Bamberger Symphoniker nach Eisenstadt.



Mit über 20 Konzerten wird Schloss Esterházy 2026 einmal mehr zum klingenden Herz Europas – ein Ort, an dem Haydns Geist und die Vielfalt der Gegenwart verschmelzen.



Von Haydn bis zur Romantik – Meisterwerke bei classic.Esterhazy



Mit der Konzertreihe classic .Esterhazy wird der Haydnsaal im Schloss Esterházy das ganze Jahr über zur Bühne für große musikalische Momente. Den Auftakt bildet am 17. Januar das Konzert zum Jahresbeginn mit Nicolas Altstaedt und dem Freiburger Barockorchester. Am 10. Mai folgt das festliche Muttertagskonzert mit der Pianistin Eva Gevorgyan und dem Chamber Orchestra of Europe, das als Residenzorchester eng mit dem Haydnsaal verbunden ist. Ein besonderer Höhepunkt ist das Preisträgerkonzert des Concours Géza Anda am 10. Oktober, bei dem die Gewinner Ilya Shmukler und Daumants Liepiņš auftreten. Ergänzt wird das Programm durch Rico Gulda, Generalintendant der Esterhazy Stiftungen, der nicht nur die Panel-Diskussion begleitet, sondern auch selbst am Klavier zu erleben ist. Am 7. November erklingen unter dem Titel „Große Romantik“ zwei Meisterwerke: Brahms’ Klavierkonzert Nr. 1 und Dvořáks 7. Sinfonie – interpretiert von Alexandre Kantorow und dem Chamber Orchestra of Europe unter der Leitung von Sir Antonio Pappano. Den festlichen Abschluss bildet die Pannonische Weihnachtsgala am 17. Dezember.



quartetto plus – Haydns Erbe im Dialog mit der Gegenwart



Mit dem Festival quartetto plus (20.–22. März) widmet sich Schloss Esterházy erneut der Königsdisziplin der Kammermusik: dem Streichquartett. Am Originalschauplatz von Joseph Haydns Wirken präsentieren internationale Spitzenensembles Werke aus verschiedenen Epochen. Zu den Gästen zählen Opus13, Gewinner der Wigmore Hall International String Quartet Competition, das Isidore String Quartet sowie ein Ensemble der europaweiten Plattform MERITA, die junge Quartette fördert und neue Konzertformate entwickelt. Ergänzt wird das Programm durch spannende Werke von Haydn, Mendelssohn und Brahms, die die Vielfalt und Tiefe dieser Gattung eindrucksvoll zeigen.



Europakonzert 2026 – Die Berliner Philharmoniker in Eisenstadt



Ein absolutes Highlight des Konzertjahres ist das Europakonzert der Berliner Philharmoniker am 1. Mai im prachtvollen Haydnsaal des Schlosses Esterházy. Unter der Leitung von Chefdirigent Kirill Petrenko und mit Gautier Capuçon als Solist am Violoncello erklingt ein Programm, das die musikalische Vielfalt Europas feiert. Das Konzert wird weltweit übertragen und setzt ein starkes Zeichen für die kulturelle Bedeutung dieses historischen Ortes – dort, wo Joseph Haydn einst die Musikgeschichte prägte.



Chorfest – vier Tage voller Stimmenvielfalt



Vom 18. bis 21. Juni feiert Schloss Esterházy erstmals das Chorfest – ein Festival, das die Kraft der menschlichen Stimme in den Mittelpunkt stellt. Den Auftakt bildet am 18. Juni ein Workshop für Jugendliche mit Johannes Hiemetsberger und dem Chorus sine nomine, gefolgt von einem Konzert mit Werken von Herwig Reiter. Am 19. Juni präsentiert der Chorus Juventus gemeinsam mit dem Pannonischen Jugendorchester ein Programm von Haydn bis Arvo Pärt. Der 20. Juni steht ganz im Zeichen der Vielfalt: Ensembles wie Stimmlos, Leinsemble und der Philharmonia Chor Wien gestalten ein großes Chorfest im und rund um das Schloss. Den krönenden Abschluss bildet am 20. Juni das Konzert der finnischen Vokalgruppe Rajaton, die mit ihrem unverwechselbaren, genreübergreifenden Stil begeistert.



HERBSTGOLD – Festival: Zwischen Intimität und Weltbühne



Vom 16. bis 26. September 2026 lädt das HERBSTGOLD – Festival zu einer musikalischen Reise ein, die große Orchestermomente und kammermusikalische Kostbarkeiten vereint. Unter der Intendanz von Julian Rachlin treten Weltstars wie Rolando Villazón, Gabriela Montero, Ian Bostridge, Pablo Ferrández und Alexander Malofeev auf. Zu den gastierenden Orchestern zählen das Chamber Orchestra of Europe, die Bamberger Symphoniker und das Jerusalem Symphony Orchestra.

Das Programm reicht von Haydns heiterer Klassik über Brahms’ leidenschaftliche Romantik bis zu Mozarts ergreifendem Requiem. Highlights sind das Eröffnungskonzert mit Pablo Ferrández und dem Chamber Orchestra of Europe (16.9.), das Konzert der Bamberger Symphoniker mit Julian Rachlin (17.9.), ein Soloabend mit Gabriela Montero (18.9.), Mozarts Requiem mit dem Wiener Singverein (19.9.) sowie das Finale mit Alexander Malofeev und dem Jerusalem Symphony Orchestra (26.9.).



„Die Esterhazy Stiftungen sehen ihren Auftrag darin, kulturelle Werte nicht nur zu bewahren, sondern sie lebendig weiterzuentwickeln. Schloss Esterházy bietet dafür den idealen Rahmen: Hier begegnen sich Geschichte und Zukunft der Musik in einem inspirierenden Dialog. Mit dem Konzertjahr 2026 öffnen wir Räume für Begegnungen, die Haydns Erbe fortführen und zugleich neue Perspektiven erschließen,“ so Rico Gulda, Generalintendant der Esterhazy Privatstiftung.



Weitere Infos sind online auf esterhazy.at bzw. herbstgold.at abrufbar. Tickets und Packages können im Ticketbüro pan.event unter tickets@panevent.at bzw. der Telefonnummer +43 2682 65 0 65 erworben werden.





