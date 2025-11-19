Adventzauber in historischen Kulissen

+1

Erleben Sie die besondere Adventatmosphäre im prachtvollen Ambiente von Schloss Esterházy, Burg Forchtenstein und Schloss Lackenbach . Die stimmungsvollen Weihnachtsmärkte begeistern mit einem vielfältigen Angebot aus erlesenem Kunsthandwerk und kulinarischen Köstlichkeiten, besinnlichen Adventkonzerten sowie vielseitigem Rahmenprogrammen speziell für die jüngsten Besucherinnen und Besucher. Lassen Sie sich von Weihnachtswelten verzaubern, in denen Geschichte und Gegenwart ineinander übergehen.

Advent auf der Burg Forchtenstein

von Fr., 28. November bis So., 30. November 2025

Malerisch magisch – das erste Adventwochenende auf Burg Forchtenstein

Der traditionelle Adventmarkt auf Burg Forchtenstein zählt zu den schönsten und stimmungsvollsten Weihnachtsmärkten Österreichs. Schon der Weg über die historische Zugbrücke führt Besucher in eine märchenhafte Welt, in der das besondere Flair der Burg und die festliche Beleuchtung für unvergleichlichen Adventzauber sorgen. Aussteller aus der Region Rosalia sowie aus den angrenzenden Nachbarländern präsentieren traditionelles Kunsthandwerk und einzigartige Unikate. Auch für die jüngsten Gäste gibt es viel zu entdecken: die Weihnachtsbäckerei, ein riesiger Lebkuchenmann und die spannende Suche nach Weihnachtswichteln machen den Adventmarkt zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie.

Das vielfältige Rahmenprogramm, Öffnungszeiten und Eintrittspreise finden Sie unter: www.esterhazy.at/veranstaltungen/adventmarkt-auf-burg-forchtenstein

Advent im Schloss Lackenbach

von Sa., 6. Dezember bis Mo., 8. Dezember 2025

Im Herzen des Burgenlandes – Charme der Natur und Zauber der Renaissance

Am zweiten Adventwochenende heißt das Renaissance-Schloss Lackenbach Besucher willkommen, die der vorweihnachtlichen Hektik entfliehen möchten. Festlich geschmückt, lädt das historische Schloss zum Entdecken und Genießen ein: Im Hof und Besuchertrakt präsentieren über 40 Aussteller traditionelles Handwerk und kunstvolle Unikate, während regionale Spezialitäten für kulinarische Höhepunkte sorgen. Für Groß und Klein gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit Krampuslauf, Ponyreiten, Kasperltheater und musikalischen Darbietungen – ein Adventerlebnis für die ganze Familie.

Das vielfältige Rahmenprogramm, Öffnungszeiten und Eintrittspreise finden Sie unter: www.esterhazy.at/veranstaltungen/adventmarkt-im-schloss-lackenbach

Advent im Schloss Esterházy

von Fr., 12. Dezember bis So., 14. Dezember 2025

Adventmarkt im Schloss – stimmungsvolle Zeit in barockem Ambiente

Schloss Esterházy bietet mit dem barocken Innenhof, seinen prunkvollen Räumen und dem Haydnsaal eine elegante Kulisse für einen Adventmarkt der besonderen Art. Zahlreiche Aussteller präsentieren exklusives Kunsthandwerk, liebevoll gestaltete Geschenkideen und eine große Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten, die zum Stöbern und Genießen einladen. Zusätzlich haben Besucher die Möglichkeit, die aktuellen Ausstellungen im Schloss zu entdecken. Für die jüngsten Gäste sorgt ein buntes Kinderprogramm mit Rätselrallye, Weihnachtsbackstube, Feuer- und Zaubershow sowie einem Treffen mit der Fürstin für spannende und unterhaltsame Momente.

Das vielfältige Rahmenprogramm, Öffnungszeiten und Eintrittspreise finden Sie hier:

TIPP

Winterliche Highlights und Festtagsmomente bei Esterhazy

Neben den stimmungsvollen Adventmärkten bieten die Esterhazy-Locations ein vielfältiges Programm für besondere Wintermomente.

Der Neue Strand Neusiedler See lädt jeden Adventsonntag zum „Winterzauber“ ein – ein stimmungsvolles Refugium mit wärmendem Punsch und köstlichen Spezialitäten mit Blick auf den stillen See. Im Restaurant Libelle erwartet die Gäste das festlich dekorierte Adventfenster, das mit vorweihnachtlicher Atmosphäre begeistert, zusätzlich sorgt ein spannendes Krimidinner für Nervenkitzel. In der Greißlerei entdecken Besucher hochwertige Produkte für zuhause, liebevoll ausgewählte Geschenkideen und erlesene Weine – perfekt für alle, die etwas Besonderes für die Festtage suchen. Das Hotel Galántha lockt mit einer Christmas Warm-Up Party sowie einem festlichen Weihnachts-Gala-Menü. Die Selektion Burgenland rundet das Angebot mit einem exklusiven X-Mas Special inklusive Frühstück sowie besten burgenländischen Weinen und Sekt ab.