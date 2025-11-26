Seefestspiele Mörbisch 2026: Ein Sommer voller Mut, Liebe und Lebensfreude!

+1

„Ein Käfig voller Narren“ ist eine der charmantesten und witzigsten Verwechslungskomödien der Musiktheatergeschichte. Die Seefestspiele Mörbisch bringen dieses internationale Erfolgsstück erstmals an den Neusiedler See – mit viel Herz, Charme und einer Inszenierung, die zeigt: Familie bedeutet Zusammenhalt, Humor und Mut – ganz egal, wie ungewöhnlich das Leben spielt!

v.l.n.r. Timotheus Hollweg, Mark Seibert, Alfons Haider, Ursula Pfitzner, Andreas Gergen

© kurtpinter.com

Alfons Haider gewährt an seinem (und Zazas) Geburtstag im Vienna Marriott Hotel bereits einen ersten exklusiven Einblick in die kommende Saison. Neben ersten Details vom Bühnenbildentwurf von Walter Vogelweider stellt er auch drei weitere Hauptdarsteller:innen vor, die im Sommer 2026 gemeinsam mit ihm und Musicalstar Mark Seibert auf der Bühne stehen werden. Als Anne Dindon wurde Anna Rosa Döller, als Jean-Michel Timotheus Hollweg und als Jaqueline Ursula Pfitzner präsentiert – drei charismatische Darsteller:innen, die ihre Rollen mit Herz, Witz und Charme ausfüllen werden.



Generalintendant Alfons Haider: „Ich freue mich, gemeinsam mit Mark Seibert als meinem Ehemann, Timotheus Hollweg als meinem Stiefsohn und Anna Rosa Döller als meiner Schwiegertochter in spe auf der Bühne zu stehen. Unsere verrückte Familie ist jedoch noch nicht komplett! Freuen Sie sich auf eine Inszenierung voller Broadway-Flair, gefühlvoller Balladen und natürlich auf „I am what I am“ – ein Song, der längst zur Hymne für Selbstachtung und Respekt geworden ist.“



Die Regie übernimmt dieses Jahr erneut Andreas Gergen, der bereits mit „Mamma Mia!“ in Mörbisch für Begeisterungsstürme sorgte.



Regisseur Andreas Gergen: „Für mich vereint das Musical „Ein Käfig voller Narren“ alles, was gutes Theater ausmacht: Es berührt, bringt uns zum Lachen und öffnet den Blick füreinander. Es handelt sich dabei um eine der besten Komödien, die ich kenne, und erzählt eine Geschichte mit viel Emotion und Herz – schillernd, bunt und berührend. Das Musical verbindet rasante und urkomische Szenen mit stillen und nachdenklichen Momenten und wechselt dann wieder zu großen revuehaften Nummern. Unterhaltender und relevanter könnte ein Plädoyer an die Liebe nicht sein!“





EIN KÄFIG VOLLER NARREN – LA CAGE AUX FOLLES

Im Sommer 2026 kommt die weltberühmte Erfolgskomödie aus den 70ern als Musical auf die Seebühne Mörbisch. Das einzigartige Theaterstück aus der Feder von Jean Poiret verwandelten Jerry Herman und Harvey Fierstein in einen Klassiker des Musical-Genres. Seit den 80ern erobert das turbulent-mitreißende Plädoyer für Toleranz, Gleichberechtigung und individuelle Freiheit im Musicalgewand die Bühnen der Welt, getreu dem Motto: „Ich bin was ich bin!“



Georges betreibt seit vielen Jahren den Club La Cage aux Folles in Saint-Tropez. Gefeierter Star der glitzernden Travestie-Shows ist Georges’ Lebenspartner Albin, der als Zaza das Publikum begeistert. Eines Tages kündigt sich Besuch an: Jean-Michel, der Sohn von Georges, der von ihm und Albin aufgezogen wurde. Der Sprössling hat die Liebe seines Lebens gefunden: ein Mädchen namens Anne. Das sich ankündigende Familientreffen hat einen Haken: der Vater der Verlobten, ein erzkonservativer Politiker und gestrenger Sittenwächter, möchte die Eltern des zukünftigen Schwiegersohnes kennenlernen, nichtsahnend, dass es sich dabei um ein homosexuelles Pärchen handelt. Missverständnisse und tragische Augenblicke halten sich mit urkomischen Momenten in diesem Kultstück gekonnt die Balance.

In den Hauptrollen Alfons Haider und Mark Seibert.





„EIN KÄFIG VOLLER NARREN“

Von 16. Juli bis 22. August 2026

Tickets unter www.seefestspiele-moerbisch.at