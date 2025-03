Seefestspiele Mörbisch 2025: „Saturday Night Fever – Das Musical“

+1

Seebühne wird zum gefragten Dancefloor: bei den Seefestspielen Mörbisch entführt das Hit-Musical „Saturday Night Fever“ 2025 in die Weltmetropole New York City



Genau vier Monate vor der Premiere auf Europas größter Seebühne gewährten Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Generalintendant Alfons Haider im Vienna Marriott Hotel erste Einblicke in die heurige Produktion und präsentierten neben dem Bühnenbild auch die Besetzung. Aufgrund des großen Ansturms auf Tickets für „Saturday Night Fever“ gelangt mit dem 27. Juli die fünfte Zusatzvorstellung in den Vorverkauf.



Kulturreferent und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ist vom Vertrauen des Publikums in die Produktionen der Seefestspiele beeindruckt: „Vier Monate vor der Premiere wurden bereits 104.500 Karten für das Musical ‚Saturday Night Fever‘ verkauft. Damit stehen die Chancen gut, den Erfolg aus dem Vorjahr heuer zu übertreffen. Die Seebühne Mörbisch zählt nicht ohne Grund zu den wichtigsten Zugpferden des Kulturlandes Burgenland: der Neusiedler See bietet eine einzigartige Naturkulisse und dem Seefestspiele-Team rund um Intendant Alfons Haider gelingt es, Jahr für Jahr aufs Neue, das einheimische und internationale Publikum mit einer grandiosen Bühnenshow zu begeistern. Auch ich freue mich schon auf Discofieber am Neusiedler See!“



Generalintendant Alfons Haider setzt mit „Saturday Night Fever“ auf einen großen Filmklassiker Hollywoods: „Mit der Musik der Bee Gees und der brillanten Performance von John Travolta ist der Film ‚Saturday Night Fever‘ zu einem Meilenstein der Filmgeschichte geworden. Ob als Film oder Musical: die packende Story und die legendäre Musik machen das Stück bis in die Gegenwart sehenswert. Sobald ‚Stayin Alive‘ oder ‚Night Fever‘ gespielt wird, kann man gar nicht anders, als mit den Füßen zu wippen. Ich freue mich sehr, dass wir uns die Rechte für dieses großartige Hit-Musical sichern konnten und unser Publikum in New Yorks glitzernde Discowelt der 70iger Jahre entführen dürfen.“

Regisseur Karl Absenger: „Jeden Samstagabend wird aus dem einfachen Angestellten Tony Manero der Disco-King. Die Tanzfläche ist der Ort, an dem er seinen tristen Alltag vergessen kann. Sein sehnlichster Wunsch, dem spießigen Kleinbürgertum der siebziger Jahre zu entfliehen, scheint sich bei einem Tanzwettbewerb zu erfüllen.

Doch die vielen Hindernisse, die sich ihm dabei in den Weg stellen, und die Zuneigung zu einem scheinbar unnahbaren Mädchen (Stephanie Mangano) machen ihm die Sache nicht einfach. Aus dieser spannenden Story, der berühmten Musik der Bee Gees und atemberaubenden Tanzszenen wollen wir dem Mörbisch-Publikum einen unvergesslichen Discoabend bereiten.“



Walter Vogelweider, dessen Bühnenbilder von „My Fair Lady“, „Mamma Mia!“ oder „Der König und ich“, um nur seine jüngsten Arbeiten zu nennen, bereits beeindruckten, beweist auch mit dem Bühnenbild für „Saturday Night Fever“ sein außerordentlich gutes Gespür für die speziellen Anforderungen dieser großen Seebühne. So werden mit einem Straßenzug Brooklyns, der Skyline Manhattans sowie der Brooklyn-Bridge Teile New Yorks die Szenerie bilden und das Publikum in der Weltmetropole wähnen.



Einen musikalischen Vorgeschmack gaben Fabio Diso und Paul Csitkovics. Die beiden Darsteller werden im Sommer alternierend als „König der Tanzfläche“ Tony Manero zu sehen sein. Für Fabio Diso ist dies sein erstes Engagement bei den Seefestspielen Mörbisch. Paul Csitkovics war bereits als Bernardo in „West Side Story“ auf der Seebühne zu sehen. Anna Rosa Döller, unsere „Lady“ in der Produktion 2024, wird in die Rolle der Stephanie Mangano schlüpfen. Timotheus Hollweg wurde als Darsteller des Double J präsentiert.



SATURDAY NIGHT FEVER – Das Musical

Von 10. Juli bis 16. August 2025Premiere: 10. Juli 2025

Zusatztermine: 20. Juli, 23. Juli, 27. Juli, 30. Juli, 06. August 2025



Tickets und Infos unter: www.seefestspiele-moerbisch.at