Esterhazy: Kulturelle Höhepunkte zur Saisoneröffnung der historischen Standorte

Die Esterhazy Betriebe begehen auch in diesem Jahr den Saisonauftakt ihrer historischen Standorte mit einem abwechslungsreichen Kultur- und Familienprogramm. Mit einer Mischung aus kulturellen Höhepunkten, neuen Ausstellungen, vielfältigen Familienaktivitäten und einem umfangreichen Osterprogramm bieten Burg Forchtenstein, Schloss Esterházy und Schloss Lackenbach einzigartige Erlebnisse für Besucherinnen und Besucher jeden Alters.



Kultureller Auftakt: Saisoneröffnung auf Burg Forchtenstein und im Schloss Esterházy

Am Samstag, den 29. März, starten die Burg Forchtenstein und das Schloss Esterházy in die neue Saison mit spannenden Ausstellungen und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm. Gleichzeitig treten mit der Sommersaison erweiterte Öffnungszeiten in Kraft, sodass Gäste noch mehr Gelegenheit haben, die historischen Stätten zu entdecken.



Burg Forchtenstein öffnet ab 10.00 Uhr feierlich ihre Tore. Castellan Herbert Zechmeister wird die Saison mit einer offiziellen Zeremonie eröffnen, gefolgt von Ehrenschüssen des 1. Bgld. Hochzeits- und Böllerschützenvereins. Ein besonderes Highlight ist die neue Sonderausstellung „Nur nicht den Kopf verlieren! – Fürst Paul I. Esterházys furchtlose Heldinnen“, die beeindruckende Gemälde starker Frauen zeigt, die durch Mut und List ihre männlichen Widersacher bezwangen. Diese Werke waren bereits vor 350 Jahren Teil der Sammlung vonFürst Paul I. Esterházy und spiegeln seine persönlichen Erlebnisse wider.



Darüber hinaus erwartet die Besucherinnen und Besucher eine „Verkehrte Burgführung„, die einen neuen Blick auf die faszinierende Geschichte der Esterházy-Familie bietet. Für Kinder gibt es eine kreative Mal- und Spielestation sowie eine Autogrammstunde mit Maskottchen Trampel, dem Schlosshund. Musikalisch begleitet wird der Tag von einem lokalen Musikverein.



UMGANG Festival 2025 – Wandern zu unerhörten Orten

Das UMGANG Festival begrüßt 2025 mit seiner vierten Ausgabe den Frühling unter dem Motto „Wandern zu unerhörten Orten“. Organisiert vom Kunstverein Eisenstadt, startet das Festival am 6. April 2025 um 10:00 Uhr vor dem Schloss Esterházy. Der musikalische Wanderweg führt durch die Stadt und man betritt dabei Orte, die temporär zu Bühnen für musikalische Auftritte verschiedener Künstlerinnen und Künstler werden. Der musikalische Parcours endet mit einem Konzert um 12:30 Uhr in der Hauptstraße.



Neue Sonderausstellung im Schloss Esterházy: „Zu Tisch! Zu Gast an der fürstlichen Tafel“

Ab dem 13. April lädt das Schloss Esterházy Besucherinnen und Besucher dazu ein, in die prachtvolle Tafelkultur der Fürstenfamilie einzutauchen. Die neue Sonderausstellung „Zu Tisch! Zu Gast an der fürstlichen Tafel“ präsentiert eine opulent gedeckte Festtafel mit erlesenem Porzellan, prunkvollen Tafelaufsätzen und feinstem Silberbesteck. Hier speisten einst Kaiser, Fürsten und Aristokraten. Die neue Sonderausstellung ist im Rahmen jeder Schlossführung erlebbar.



Ostern bei Esterhazy: Ein Fest für die ganze Familie

Um die Wartezeit auf den Osterhasen zu verkürzen, bieten die Esterhazy Betriebe ein vielfältiges Programm für Groß und Klein.



Im Schloss Lackenbach können die kleinsten Besucher dem Osterhasen fleißig unter die Arme greifen und beim „Häschen Workshop“ am 6. April bunte Ostereier färben, Frühlingskränze basteln und Ostergeschichten lauschen. Am Ostersonntag lädt die „Suche nach den goldenen Ostereiern“ zu einem kreativen Nachmittag mit Bastelstube, Geschicklichkeitsspielen und einer großen Tombola ein.



Am Wochenende des 12. und 13. April, jeweils von 10:00 bis 17:00 Uhr, öffnet Burg Forchtenstein zum traditionellen Ostermarkt ihre Tore. Besucherinnen und Besucher können sich auf Kunsthandwerk und kulinarische Köstlichkeiten aus der Region freuen. Für die jüngsten Gäste gibt es eine Oster-Bastelstube, Kinderschminken und eine österliche Entdeckungsreise mit dem Hasen Janos, bei der sie die Ursprünge verschiedenster Osterbräuche kennenlernen. Der Eintritt ist frei.

Im Schloss Esterházy wartet auf die kleinsten Besucher im Rahmen von „Ester Hasis Osterrätsel“ von 15. bis 17. April eine spannende Rätselrallye rund um das Schloss und den Schlosspark, die es gemeinsam mit Schlosshäsin Ester zu lösen gilt.

Mit der Sommersaison gelten erweiterte Öffnungszeiten an den historischen Standorten, sodass Besucherinnen und Besucher noch mehr Zeit haben, in die Geschichte einzutauchen und das vielfältige kulturelle Angebot zu genießen.



Weitere Informationen zu den Öffnungszeiten, Führungen und Jahresveranstaltungen finden Sie unter: www.esterhazy.at