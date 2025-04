Esterhazy Musik-Highlights 2025/26

0

Musikalische Exzellenz und Visionen: Schloss Esterházy, der Steinbruch und weitere Lokationen setzen Maßstäbe in der europäischen Musikwelt



Der neue Generalintendant Rico Gulda präsentierte Highlights 2025/26 von hochkarätigen Festivals bis zum Europakonzert 2026 der Berliner Philharmoniker.



Seit dem 1. März 2025 zeichnet Rico Gulda für die Gesamtleitung des musikalisch-kulturellen Programms der Esterhazy Privatstiftung verantwortlich. In einer Pressekonferenz am 3. April präsentierte der frischgebackene Generalintendant gemeinsam mit Maria Radutu und Julian Rachlin, welche die künstlerische Leitung für das Piano Festival KEYS TO HEAVEN resp. das HERBSTGOLD – Festival innehaben, die Musik-Highlights 2025 im Schloss Esterházy. Außerdem konnte Gulda einen ersten Höhepunkt für 2026 vorstellen: Das Europakonzert 2026 der Berliner Philharmoniker, eines der absoluten Großereignisse im internationalen Musikkalender. Dieses wird am 1. Mai 2026 erstmals in Eisenstadt, im Haydnsaal von Schloss Esterházy, stattfinden.



Klassik neu gehört bei den Musikfestivals im Schloss Esterházy



Schloss Esterházy in Eisenstadt, als einstiger Wirkungsort Joseph Haydns eine der Wiegen der Wiener Klassik, wird seiner historischen Bedeutung für das internationale Musikleben auch 2025 mit vielen hochkarätigen musikalischen Darbietungen gerecht. Das Piano Festival KEYS TO HEAVEN (Künstlerische Leitung Maria Radutu) präsentiert vom 23. bis 25. Mai zum zweiten Mal das Klavier in all seinen Facetten. „Kompromisslos: Miteinander“ lautet das Motto des 2024 gegründeten Festivals, dass sich als Gemeinschaftserlebnis versteht. In insgesamt neun Konzerten werden die Grenzen zwischen Bühne und Publikumsraum neu ausgelotet und mit interaktiven innovativen Konzertformaten spannende neue Möglichkeiten zur Musikerfahrung geschaffen.



Unter Intendant Julian Rachlin geht im September auch das bewährte HERBSTGOLD – Festival unter dem Motto „Ekstase“ in die nächste Runde. Die diesjährige Ausgabe verspricht erneut mit Auftritten von Publikumsliebling Sir András Schiff und dem Bariton Andrè Schuen ein Publikumsmagnet zu werden: Hollywood-Legende John Malkovich kehrt im Zuge des Festivals nach Eisenstadt zurück, für die richtige Prise Humor sorgt das weltweit bekannte Duo Igudesman & Joo im Rahmen seiner letzten Konzerttournee und das BBC Philharmonic Orchestra wird sein Debut im Schloss Esterházy feiern. Julian Rachlin wird wie gewohnt zudem als Solist und Dirigent in Erscheinung treten und das Kristiansand Symphony Orchestra erstmals in Österreich präsentieren.



Die Konzertreihe classic.Esterhazy präsentiert das ganze Jahr über im historischen Schloss Esterházy Konzerte von Orchester- bis zu Kammermusik mit herausragenden internationalen Musikerinnen und Musiker wie Sir Antonio Pappano, dem Residenzorchester Chamber Orchestra of Europe oder der gefeierten Sopranistin Kate Lindsey. Vom 4. bis 6. April findet das Streichquartettfestival quartetto plus statt. Innerhalb der Reihe kommen wieder Spitzenensembles wie das Cuarteto Casals und der gefeierten deutschen Schauspieler Sebastian Koch sowie vielversprechende Nachwuchskünstler mit spannenden und innovativen Musikstilen nach Eisenstadt.



In der Saison 2025 präsentiert die Oper im Steinbruch mit „Der fliegende Holländer“ erstmalig ein Werk Richard Wagners. Der Wiener Regisseur Philipp M. Krenn und Bühnenbildner Momme Hinrichs werden in ihrer Inszenierung der Geschichte um einen verwunschenen Seemann den Steinbruch in ein wogendes, aufpeitschendes Meer samt Geisterschiff verwandeln. Das aus erfahrenen Wagner-Interpreten sowie ambitionierten vielversprechenden Nachwuchstalenten bestehende internationale Ensemble wird von Patrick Lange geleitet. Premiere ist am 9. Juli 2025.



Esterhazy Standorte: Kultur-Hotspots mit Besucherrekorden



Mit den Ausstellungen und Kulturprogrammen an ihren bedeutenden historischen Denkmälern – Schloss Esterházy, Burg Forchtenstein und Schloss Lackenbach – sowie den Opernaufführungen im Steinbruch St. Margarethen zählen die Esterhazy Stiftungen zu den wichtigsten und populärsten Kulturanbietern in Österreich. Alle Standorte und Angebote zusammen wurden 2024 von rund 600.000 Gästen besucht.



Im vergangenen Jahr verzeichneten die drei Museumsstandorte Schloss Esterházy, Burg Forchtenstein und Schloss Lackenbach einen Besucherrekord: erstmals wurden über 250.000 Gäste begrüßt. Ebenfalls erfolgreich war die Oper im Steinbruch, die mit Verdis „Aida“ im Sommer 2024 mit rund 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer begeisterte. Auch HERBSTGOLD sowie classic.Esterhazy konnten Rekorde verbuchen. Die Konzerte von HERBSTGOLD waren zu 95% ausgelastet, classic.Esterhazy begrüßte mit über 5.000 Konzertbesuchern mehr Begeisterte als je zuvor. Zudem waren die acht Konzerte der ersten Ausgabe von KEYS TO HEAVEN bereits zu großen Teilen ausverkauft.



„Es ist schön zu sehen, wie sehr unser musikalisches und kulturelles Angebot vom Publikum geschätzt wird. Unser Ziel ist es, unseren Gästen weiterhin hochqualitative Veranstaltungen zu bieten und uns in Zukunft international noch stärker zu positionieren. Die erfreulichen Besucherzahlen bestätigen uns in diesem Weg“, betonte Rico Gulda.



Seit Gründung der Stiftungen durch Melinda Esterházy 1994 konnte ein stetiger Zuwachs an Besucherinnen und Besuchern bei den großen historischen Anlagen verbucht werden. Gemäß dem Stiftungsauftrag wurden bisher insgesamt mehr als 250 Millionen EUR in die baulichen Maßnahmen und die Pflege des geschichtsträchtigen Erbes investiert.



Das Europakonzert 2026 der Berliner Philharmoniker kommt nach Eisenstadt



2026 steht Eisenstadt ganz im Zeichen der gemeinsamen europäischen Kultur: Der Haydnsaal von Schloss Esterházy in Eisenstadt wird Austragungsort des traditionell am 1. Mai aufgeführten Europakonzerts 2026 der Berliner Philharmoniker.



Mit Stolz dürfen wir allen Musikfreunden berichten, dass es uns gelungen ist, dieses global beachtete Musikereignis, das neben dem Neujahrskonzert wohl wichtigste Klassikevent, nach Eisenstadt zu bringen“, freute sich Gulda.

„Dieses Großereignis, das jedes Jahr von ca. 1 Million Musikfreunden im Fernsehen und über Internet verfolgt wird, zeigt welches Renommee das Schloss Esterházy mit seinen Musikformaten international genießt. Es ist als Auszeichnung für die fantastische Arbeit in den letzten Jahrzehnten zu werten.“



Seit 1991 veranstalten die Berliner Philharmoniker an kulturgeschichtlich bedeutenden Plätzen des Kontinents ihre musikalische Hommage an Europa. Nun darf sich Schloss Esterházy neben dem antiken Odeon-Theater am Fuße der Akropolis, Schloss Versailles, der Sagrada Família in Barcelona oder der Londoner Royal Albert Hall offiziell in diese illustre Schar einreihen.



Chefdirigent Kirill Petrenko, die Berliner Philharmoniker und Star-Cellist Gautier Capuçon werden mit Werken von Strawinski, Tschaikowski, Beethoven und dem Genius Loci Haydn einen Bogen über die europäische Musiktradition spannen. Für das internationale Publikum wird das Konzert auch 2026 als EuroArts-Produktion in über 80 Länder übertragen.



Darüber hinaus soll ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine gesetzt werden. Der von der Esterhazy Privatstiftung gegründete Verein Europe for Ukraine konnte bereits im Jahr des Kriegsausbruchs 2022 während des HERBSTGOLD – Festivals erste Spenden für Hilfeorganisationen in der Ukraine sammeln. Im Rahmen des Europakonzerts 2026 der Berliner Philharmoniker wird erneut zu einer Spendenaktion aufgerufen – ganz im Sinne des Konzertgedankens eines vereinten Europas, das Solidarität und gemeinsame Werte lebt.



Weitere Infos und Tickets sind online auf esterhazy.at sowie unter den Webadressen herbstgold.at und pianofestival.at verfügbar.