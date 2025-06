Konzerthighlights 2025 auf der Seebühne Mörbisch

0

Neben der großen Musicalproduktion der Seefestspiele Mörbisch bietet die Seebühne als solche auch diesen Sommer wieder ein buntes wie hochkarätiges Konzertprogramm. Ganz nach dem Motto „Oben die Sterne, unten die Stars“ wird die einzigartige Open-Air-Bühne internationale und nationale Größen unterschiedlicher Genres, von Schlager über Rock bis hin zum Großevent für Blasmusik-Fans beherbergen.

„Die Seebühne Mörbisch hat sich neben den erstklassigen Musicalaufführungen längst auch als Konzertbühne etabliert. Die Musicalvorstellungen von ‚Saturday Night Fever‘ werden auch heuer wieder um ein vielseitiges Konzertprogramm ergänzt, wo für jeden Musikgeschmack etwas dabei sein wird. Mit den Gastproduktionen und Sonderveranstaltungen sorgen wir für eine noch bessere Auslastung der Seebühne. Mit 6 100 möglichen Besucherinnen und Besuchern pro Abend leisten wir damit einen wichtigen Beitrag für den Tourismus in der Region Neusiedler See. Die unterschiedlichen Genres sprechen ein Publikum aller Altersschichten an. Auch das ist ein Ziel unserer inhaltlichen Ausrichtung der Seebühne: ein kulturelles Angebot für alle zu bieten“, betont Kulturreferent und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.





14. Juli: Die Schlagerparty

Die große Schlagerparty 2025 wartet mit dem Who is Who der deutschen Schlagerszene auf. Jeder für sich unverwechselbar und einzigartig, verbindet doch eine Sache alle Stars der Großen Schlagerparty 2025, egal ob diese sich für Partykracher oder tiefsinnige Balladen verantwortlich zeichnen: Die tiefe Liebe zur Musik. Die Schlagerparty auf der Seebühne Mörbisch ist ein spektakuläres Erlebnis, bei der dem Publikum eine perfekt abgestimmte Mischung aus neuen Hits und Klassikern, von Gute-Laune-Musik bis zu den schönsten Balladen geboten wird, die zum Singen, Tanzen und Mitfeiern einladen.



15. Juli: Roland Kaiser – Live-Sommer

Seine Fans in Österreich können sich auf einen weiteren Sommer mit Roland Kaiser freuen. Die Seebühne in Mörbisch ist eine der schönsten Open Air-Bühnen Österreichs. Roland Kaiser versteht es wie kaum ein anderer, sein Publikum mit einer perfekten Songauswahl aus der Vielzahl seiner großen Hits, den Lieblingstiteln seiner Fans sowie brandneuen Songs – die nicht selten den Zeitgeist treffen – zu begeistern. Ergänzt durch eine hochwertige, modern konzipierte Licht- und Bühnenshow werden die Konzerte des Ausnahmekünstlers für jeden Besucher zu einem ganz besonderen Live-Erlebnis.



29. Juli: Bonnie Tyler & Nazareth

Die legendäre Rock-Ikone Bonnie Tyler kehrt zurück auf die Bühnen Europas. Zuletzt begeisterte Bonnie Tyler zahlreiche Fans auf ihrer „Between the Earth and the Stars Live Tour“ im Jahr 2019 sowie auf ihrer „40 Years Total Eclipse of the Heart“ Tour, die im Oktober 2023 begann, quer durch Europa führte und 50.000 Besucher begeisterte. Am 29. Juli führt sie ihre Tour nach Mörbisch: „Ich freue mich in dieser atemberaubenden Kulisse der Seebühne Mörbisch meinen Fans einen unvergesslichen Abend zu bereiten. Ich bin das erste Mal dort und kann es kaum erwarten gemeinsam mit Nazareth hier ein Konzert der Sonderklasse zu geben.“



4. August: Die italienische Schlagernacht

Am 4. August 2025 verwandelt sich Mörbisch in ein romantisches Küstenstädtchen wie an der Adria, wenn die Topstars des Italo-Schlagers, Al Bano und Romina Power, bei „Amore Italiano – die italienische Schlagernacht“ auf der Seebühne ihre unsterblichen Hits anstimmen. Mit Pupo (Su di noi), Reibeisenstimme Drupi (Piccola e fragile) und Opernsängerin Rossana Potenza ist auch das Vorprogramm „molto bene“ besetzt.



5. August: Semino Rossi – Live in Concert

Seit zwei Dekaden verzaubert Semino Rossi ein Millionenpublikum mit seinem unvergleichlichen Charme, seinem feinsinnigen Humor und seiner Leidenschaft, die Herzen zum Singen, Tanzen und Träumen bringt. Mit seinen aktuellen Songs präsentiert sich Semino Rossi so unverbraucht, modern und tanzbar wie nie zuvor, während er erneut sein unvergleichliches Gespür für den unwiderstehlichen Zauber der Musik beweist, den er mit seiner Samtstimme und seinem lateinamerikanischen Temperament wunderbar ausdrückt. Er liebt die großen Gefühle – und das Publikum liebt ihn! Der gebürtige Argentinier Semino Rossi schenkt mit seinen Live-Auftritten in seinem 20. Jubiläumsjahr „Magische Momente“!



23. August: Feuerwerk der Blasmusik

Der Burgenländische Blasmusikverband feiert heuer sein 60-jähriges Bestandsjubiläum. Mit Kooperationspartnern wie dem Burgenländischen Musikschulwerk und die Joseph-Haydn-Privathochschule wird ein einzigartiges Programm für das Feuerwerk der Blasmusik 2025 gestaltet. Damit beweist der Blasmusikverband: Blasmusik ist lebendig, hat Tradition und Zukunft.



