Festivalsommer Neusiedler See: Land Burgenland und Esterhazy luden zum gemeinsamen Künstlerfest

Die burgenländischen Festivals, darunter die Oper im Steinbruch St. Margarethen, das HERBSTGOLD – Festival in Eisenstadt sowie die Festspiele der Kultur-Betriebe Burgenland mit den Seefestspielen Mörbisch oder dem Liszt Festival Raiding, luden Dienstagabend zum großen Künstlerfest in den Wintergarten des Wiener Volksgarten ein. Zahlreiche prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur folgten der Einladung und zeigten sich begeistert von den musikalischen Darbietungen und kulinarischen Genüssen. Charmant moderiert von Barbara Karlich bot der Abend einen Ausblick auf den bevorstehenden Festivalsommer. Alfons Haider, Generalintendant der Seefestspiele Mörbisch & der „Festspiele auf Schloss Tabor“, und Daniel Serafin , Intendant der Oper im Steinbruch, präsentierten die aktuellen Produktionen und das vielfältige Programm der bevorstehenden Saison.

Musikalischer Vorgeschmack

Im Rahmen des Künstlerfestes erhielten die Gäste erste Kostproben der diesjährigen Aufführungen von Johanna Will, die die Rolle der Senta in Richard Wagners „Der Fliegende Holländer“ in der Oper im Steinbruch bekleidet, sowie Tommi Hakala, der in der Titelrolle zu hören sein wird. Mit „Sentas Ballade“ und dem „Monolog des Holländers“ gaben sie einen Vorgeschmack auf die Musikgewalt des Wagnerschen Werks. Das diesjährige Bühnenbild von Momme Hinrichs verwandelt den Steinbruch St. Margarethen in eine dramatische Meereslandschaft mit tosenden Wellen und einem geisterhaften Schiff, das sich zwischen den Felsen erhebt. Die natürliche Kulisse verschmilzt dabei mit Projektionen und Lichtstimmungen zu einem Gesamtkunstwerk, das die düstere Atmosphäre der Oper eindrucksvoll unterstreicht und die Zuschauer mitten in Wagners Klangwelt eintauchen lässt.



Esterhazy Generalintendant Rico Gulda führt dazu aus: „Mit der diesjährigen Produktion von ,Der Fliegende Holländer‘ in der Oper im Steinbruch setzen wir erneut ein starkes künstlerisches Zeichen. Die eindrucksvolle Kulisse in St. Margarethen, kombiniert mit der visionären Inszenierung, verspricht ein Opernerlebnis von internationalem Format. Der große Publikumserfolg im vergangenen Jahr mit knapp 100.000 Besucherinnen und Besuchern bei ‚Aida‘ zeigt, dass unser Konzept aufgeht. Auch das HERBSTGOLD-Festival konnte 2024 mit einer Auslastung von 95 Prozent überzeugen – ein klares Zeichen für die kulturelle Strahlkraft des Burgenlands. Mit dem diesjährigen HERBSTGOLD-Motto ‚Ekstase‘ und herausragenden Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt setzen wir diesen Weg konsequent fort und laden das Publikum ein, Musik in all ihrer emotionalen Tiefe zu erleben.“

Anna Rosa Döller und Timotheus Hollweg alias Stephanie und Double J. sorgten mit dem Hit „How Deep Is Your Love“ aus dem Musical „Saturday Night Fever“ für sommerliches Disco-Feeling. Mit „Stayin‘ Alive“ und „Night Fever“ gaben auch Fabio Diso und Paul Csitkovitcs, die beiden alternierenden Darsteller des Tony Manero, zwei weitere Welthits der Bee Gees zum Besten, die im schwungvollen Musical-Hit bei den Seefestspielen Mörbisch zu hören sein werden.



Kulturelle Kräfte gebündelt

Seit der Grundsatzvereinbarung zwischen dem Land Burgenland und Esterhazy im Jahr 2018 wird die kulturelle Zusammenarbeit in der Region konsequent ausgebaut. Ein bedeutender Meilenstein war die Gründung der gemeinnützigen „SBS Opernbetrieb Burgenland GmbH“ im vergangenen Jahr. Die Gesellschaft trägt seither die Verantwortung für die renommierte Oper im Steinbruch, deren Künstlerische Leitung in den Händen von Daniel Serafin liegt. Mit dieser Struktur wurde ein starkes Fundament für nachhaltige Kulturentwicklung im Burgenland geschaffen.



„Die verstärkte Zusammenarbeit zwischen dem Land Burgenland und Esterhazy ist eine Win-Win Situation für alle Beteiligten, denn durch dieses Bündnis wird das Burgenland als moderner und attraktiver Kultur- und Tourismusstandort weiter gestärkt. Auch aufgrund der geographischen Nähe der beiden Festivals ist es nur logisch, die gegenseitige Zusammenarbeit weiter zu intensivieren, um Synergien in allen Bereichen noch mehr nutzen zu können. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir in der Festivallandschaft auch weiterhin gemeinsam auftreten und das gemeinsame kulturtouristische Potential voll ausschöpfen. Kultur kann nur dann erfolgreich sein, wenn sie gemeinsam gedacht, getragen und gestaltet wird – genau das ist im Burgenland der Fall“ , betont Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf in ihrer Begrüßungsrede.

Gäste aus Kultur, Wirtschaft und Politik

Zahlreiche Gäste wie der ehemalige Sänger Harald Serafin, Sängerin und Schauspielerin Marika Lichter, Landesdirektor des ORF Burgenland Werner Herics, Marketing und Presseleiterin der Wiener Staatsoper Susanne Athanasiadis sowie Franz Patay, Direktor der Vereinigten Bühnen Wiens waren der Einladung gefolgt und genossen den Sommerabend im Wintergarten des Volksgarten.