Der Vorverkauf für „Ein Käfig voller Narren“ bei den Seefestspielen Mörbisch 2026 läuft bestens, die Frühbucher-Aktion dauert noch bis Ende September an. Generalintendant Prof. Alfons Haider ist aktuell auf der Suche nach 40 (!) Cagelles und TänzerInnen.

v.l.n.r. Mark Seibert (Georges), Alfons Haider (Zaza)



Während die Besetzung zweier tragender Rollen im Musical „Ein Käfig voller Narren“ bei den Seefestspielen Mörbisch 2026 bereits feststeht (Generalintendant Alfons Haider als Albin/Zaza und Publikumsliebling Mark Seibert als Georges), wird intensiv nach weiteren Besetzungen gesucht und an der Produktion gearbeitet. Bühnenbildner Walter Vogelweider sprengt erneut die Dimensionen der Seebühne Mörbisch: Eine 60 Meter breite Showtreppe verlangt auch zahlreiche Cagelles und TänzerInnen, die derzeit gecastet werden. 40 Damen und Herren werden im nächsten Sommer die Seebühne Mörbisch bevölkern.



Das Musical, das zu den Broadway-Klassikern zählt, ist eine große Liebesgeschichte und Unterhaltungskomödie für die ganze Familie mit dem Welthit „Ich bin was ich bin“.



Generalintendant Alfons Haider: „Dieser Song passt perfekt zu dieser Geschichte. In diesem Sinne: Mörbisch, wir sind, was wir sind!“



Das Casting läuft längst auf Hochtouren und bis Ende September 2025 gibt es noch den berühmten 15% Frühbucher-Bonus.





EIN KÄFIG VOLLER NARREN – LA CAGE AUX FOLLES

Im Sommer 2026 kommt die weltberühmte Erfolgskomödie aus den 70ern als Musical auf die Seebühne Mörbisch. Das einzigartige Theaterstück aus der Feder von Jean Poiret verwandelten Jerry Herman und Harvey Fierstein in einen Klassiker des Musical-Genres. Seit den 80ern erobert das turbulent-mitreißende Plädoyer für Toleranz, Gleichberechtigung und individuelle Freiheit im Musicalgewand die Bühnen der Welt, getreu dem Motto: „Ich bin was ich bin!“



Georges betreibt seit vielen Jahren den Club La Cage aux Folles in Saint-Tropez. Gefeierter Star der glitzernden Travestie-Shows ist Georges’ Lebenspartner Albin, der als Zaza das Publikum begeistert. Eines Tages kündigt sich Besuch an: Sohn Jean-Michel, eine „Jugendsünde“ des homosexuellen Georges, der von Georges und Albin aufgezogen wurde. Der Sprössling hat die Liebe seines Lebens gefunden: ein Mädchen namens Anne. Das sich ankündigende Familientreffen hat einen Haken: Der Vater der Verlobten, ein erzkonservativer Politiker und gestrenger Sittenwächter, möchte die Eltern des zukünftigen Schwiegersohnes kennenlernen. Missverständnisse und tragische Augenblicke halten mit urkomischen Momenten in diesem Kultstück gekonnt die Balance.

In den Hauptrollen Alfons Haider und Mark Seibert.





„EIN KÄFIG VOLLER NARREN“

Von 16. Juli bis 22. August 2026

Tickets unter www.seefestspiele-moerbisch.at

-15% Frühbucher-Bonus* bis 30.09.2025 auf die gesamte Kartenbestellung (*ausgenommen Logenkarten und Karten der Kategorie 1)





