Joseph Haydns Musik am Originalschauplatz – Von 3. Juli bis 29. August jeden Donnerstag und Freitag, 11.00 Uhr.

Die beliebten Sommer-Matineen im Schloss Esterházy in Eisenstadt bieten die Möglichkeit, die Musik von Joseph Haydn, dem Vater der Wiener Klassik, am Originalschauplatz seines Schaffens zu erleben – wirkte der große Komponist doch über vier Jahrzehnte am Hof der Fürsten Esterházy. Viele seiner Werke wurden hier uraufgeführt und noch heute fasziniert und bewegt die besondere Atmosphäre dieses historischen Ortes Musikfreunde aus aller Welt.



Auch heuer darf man sich auf die Musikensembles joseph Haydn brass (jeden Donnerstag) und Haydn Quartett (jeden Freitag*) freuen.



*Statt der Matinee am 8. August findet eine spezielle Sommer-Matinee des Classical Music Festivals statt. Am 15. August tritt statt dem Haydn Quartett das joseph Haydn brass auf.

Das Quintett joseph Haydn brass besteht aus Peter Bauer (Trompete), Johann Stangl (Trompete), Florian Janezic (Horn), Stefan Thurner (Posaune) und Mario Smetana (Tuba). Seit seiner Gründung im Jahr 2000 ist das Ensemble ein fixer und vitaler Bestandteil des Musiklebens der burgenländischen Landeshauptstadt. Ausgedehnte Konzertreisen führten die Musiker außerdem nach Belgien, Deutschland, Ungarn, Italien und die USA.

Das Haydn Quartett besteht aus Fritz Kircher (Erste Violine), Martin Kocsis (Zweite Violine), Gerswind Olthoff (Bratsche) und Nikolai New (Violoncello). Das Quartett hat seinen Stammsitz im Schloss Esterházy in Eisenstadt, wo Joseph Haydn fast 40 Jahre lang lebte und komponierte, und knüpft so an die Tradition der esterházyschen Musikkultur an. Das Ensemble gibt Konzerte in fast allen Ländern Europas, absolviert Tourneen in Amerika (u.a. in der New Yorker Carnegie Hall) und Asien und tritt regelmäßig bei großen Festivals auf.

Spezial Sommer-Matinee – Classical Music Festival am 8. August



Bereits zum 50. Mal findet heuer das Classical Music Festival in Eisenstadt statt. Rund 200 internationale Musiker und Musikerinnen kommen jedes Jahr in der Haydnstadt zusammen, um klassische Musik zu studieren und aufzuführen, mit einem Schwerpunkt auf den Werken von Joseph Haydn. Nach mehreren intensiven Probetagen führen die begeisterten Berufsmusiker und Berufsmusikerinnen, neben der Matinee im Schloss Esterházy, auch eine Haydn-Messe in der Bergkirche und im Wiener Stephansdom auf. Dirigiert werden das Orchester und der Chor von Richard Zielinski.

Tickets (erhältlich im Ticketshop oder auch online)

Erwachsene: € 24,00

Ermäßigt: € 19,00 (Pensionisten, Studenten, Gruppen)

Kinder: € 5,00 (7-18 Jahre; Kinder bis 6 Jahre freier Eintritt)

Kombiticket „Musik“: € 35,00 (je 1 Eintritt joseph Haydn brass & Haydn Quartett)

Kombiticket „Musik & Ausstellung“: € 35,00 (je 1 Eintritt Sommer-Matinee & Schloss-Ticket ohne Führung)

Kombiticket „Familie“: € 82,00 (gültig für 2 Erwachsene und max. 3 Kinder bis 18 Jahre; je 1 Eintritt Sommer-Matinee & Schloss-Ticket ohne Führung)