Barock Tage 2025 im Liszt Zentrum Raiding

Vom 21. bis 23. März 2025 wird das Liszt Zentrum im burgenländischen Raiding erneut zur Bühne für die prachtvolle Klangwelt des Barocks. Die Barock Tage 2025 repräsentieren ein hochkarätiges Festival, das die Strahlkraft und Vielseitigkeit dieser Epoche eindrucksvoll zur Geltung bringt. Drei herausragende Konzerte mit international gefeierten Künstlerinnen und Künstlern lassen barocke Meisterwerke in neuem Glanz erstrahlen: Händels mitreißende Feuerwerksmusik, die faszinierende Welt von Bachs Violin- und Klavierkonzerten und die Goldberg-Variationen als Gipfel der Klavierkunst.

Ein Wochenende voller Emotionen, Virtuosität und klanglicher Brillanz erwartet das Publikum.

21. März 2025: Auftakt mit dem L’Orfeo Barockorchester

Den feierlichen Auftakt der Barock Tage gestaltet das international renommierte L’ORFEO BAROCKORCHESTER unter der Leitung von MICHI GAIGG. Mit seiner lebendigen Interpretation von Händels Feuerwerksmusik entfacht das Ensemble ein musikalisches Spektakel voller Energie und barocker Pracht. Als eine der prägendsten Stimmen der Alten Musik begeistert das Orchester mit authentischer Aufführungspraxis und außergewöhnlicher Klangkultur. Dieses Konzert verspricht ein funkelndes, emotionsgeladenes Erlebnis, das lange nachklingen wird.



22. März 2025: Bach Pur – Ein Dialog der Meister mit Kateryna Titova, Vahid Khadem-Missagh & Bojidara Kouzmanova

Am zweiten Abend der Barock Tage wird der Liszt Konzertsaal zum Schauplatz einer außergewöhnlichen musikalischen Begegnung. Die drei herausragenden Solisten KATERYNA TITOVA, VAHID KHADEM-MISSAGH und BOJIDARA KOUZMANOVA treten gemeinsam mit dem KAMMERORCHESTER ACADEMIA ALLEGRO VIVO in einen lebendigen musikalischen Dialog und verleihen Bachs Werken eine neue klangliche Dimension.

Die vielseitige Pianistin und Artist in Residence Kateryna Titova ist mit gleich zwei Klavierkonzerten zu erleben und erforscht Bachs Musik auf dem modernen Konzertflügel. Vahid Khadem-Missagh gestaltet als Dirigent und Violin-Solist in Personalunion gemeinsam mit der renommierten Konzertmeisterin Bojidara Kouzmanova Bachs berühmtes Doppelkonzert d-Moll als fesselnden musikalischen Wettstreit. Mit Spielfreude, Virtuosität und tiefem Ausdruck erschaffen sie eine faszinierende Auseinandersetzung mit dem Werk eines der größten Komponisten aller Zeiten.

23. März 2025: Krönender Abschluss mit Sofya Gulyak

Zum Abschluss der Barock Tage 2025 entführt die preisgekrönte Pianistin SOFYA GULYAK das Publikum in die tiefgründige Welt von Johann Sebastian Bach. In einer festlichen Klaviermatinee stehen die legendären Goldberg-Variationen im Mittelpunkt – eines der anspruchsvollsten und ergreifendsten Werke der Klavierliteratur. Mit ihrer einzigartigen Interpretation verleiht Gulyak diesem ikonischen Werk emotionale Tiefe und raffinierte Nuancen und macht das Konzert zu einem unvergesslichen Erlebnis. Ein krönender Abschluss, der Bachs Genialität in all ihrer Strahlkraft zur Geltung bringt.



Tickets und weitere Informationen

Die Barock Tage 2025 im Liszt Zentrum Raiding versprechen ein unvergessliches musikalisches Erlebnis voller barocker Meisterwerke, herausragender Künstler und beeindruckender Interpretationen. Musikliebhaber dürfen sich auf ein Festival freuen, das die Brillanz dieser Epoche in einzigartiger Weise zum Leben erweckt.

Barock Tage 2025

Datum: 21. – 23. März 2025

Wo: Liszt Zentrum Raiding