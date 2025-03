Frühjahrstour 2025 der Ostpartie wird fortgesetzt, davor ist die Band live auf Mulatschag TV zu sehen

+1

Ein ausverkaufter Stadtsaal Zwettl – damit startete die „Ostpartie“ ihr drittes Tourjahr als Ostbahn-Kurti Tribute-Band.

Frontman Martin Freudenschuss begeisterte den restlos vollen Saal von der ersten Sekunde an mit seinem authentischen Gesang und mit Conferencen im original Ostbanh-Kurti-Stil. Seine fünf Mitmusiker stand ihm um nichts nach und begeisterten mit Virtuosität, Präzision und einem Zusammenspiel, das Spielfreude und großes Einfühlungsvermögen bewies. Am Bass Martin Hinterndorfer, am Schlagzeug Klaus Weber, an Gitarre und Mundharmonika Thomas Eichinger, an Gitarre, Geige und Hawaiigitarre Philip Schagerl, sowie an Klavier und Orgel Klaus Bergmaier. Die drei letztgenannten sorgen auch für vollen Chorgesang bei Hits wie „Feia“, „Da Joker“, „57er Chevy“, „Radl nach Rio“ und vielen anderen mehr aus dem fast dreistündigen Repertoire der Ostpartie. Über dies alles wurde vom ORF NÖ und von ORF III ausführlich berichtet.

Foto: R & K Digital Fotoservice Mank, v.l.n.r.: Thomas Eichinger, Martin Hinterndorfer, Martin Freudenschuss, Philipp Schagerl, Klaus Bergmaier, Klaus Weber

Willi Resetarits alias Kurt Ostbahn, im April 2022 verstorben, ist mindestens 5 mal in Zwettl aufgetreten. Noch weitaus öfter war er mit seinen Ensembles – neben der Chefpartie auch und vor allem mit den Schmetterlingen – im Vindobona am Wallensteinplatz im 20. Wiener Gemeindebezirk zu Gast. Und genau dort wird auch die Ostpartie ihren nächsten großen Auftritt haben, und zwar am Freitag, 11. April. Information und ermäßigte Vorverkaufstickets gibt es auf https://vindobona.wien/events/ostpartie-die-ostbahn-kurti-die-chefpartie-tribute-band und direkt bei allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen.

Am Freitag, 2. Mai, ist die Band bei der Kulturoffensive Gastern wieder im Waldviertel zu Gast. Infos und Reservierung hier: https://www.gastern.at/wp-content/uploads/2024/12/2025-Programm-kulturOFFENSIVE.pdf oder wieder bei Ö-Ticket: https://www.oeticket.com/eventseries/ostpartie-3810957/

Davor ist die halbe Band unplugged zu hören bei der Lesung „Trost & Rat“ von Ernst Schagerl am Sonntag, 6. April um 17 Uhr im kultur.portal Scheibbs, Hauptstraße 4. Tickets dafür gibt es hier:

https://events.eventjet.at/e/willi-resetarits-dr-kurt-ostbahn-ernst-schagerl-lesung-epilog/

Ein ganz besonderer Termin war für die Band, vertreten durch Gitarristen Tom Eichinger und Frontman Martin Freudenschuss eine Stunde, die sie im Studio des Freien Radio Oberösterreich bei der Sendung No Handicap verbrachten. Die sehr beeindruckende Sendung gibt’s hier zum Nachhören: https://cba.media/697961 Dort finden Sie auch weitere Informationen zu Sendung.

Am Freitag, 28. März 2025, geht abends um 21:05 auf okto.tv die Sendung „Ostpartie live im Studio zum Mittelpunkt der Erde“ aus der Reihe „Mulatschag TV“ auf Sendung und ist dann per Stream zu sehen. Mit Interviews und exklusiven Liveperformances der gesamten Band im TV-Studio. https://www.instagram.com/p/DHVkvXFsG7f/

Streamlink: https://www.okto.tv/de/tv/

Die Musiker der Ostpartie haben bereits in Bands wie The Doors Experience, Rooga, The Most Company, Soul Kitchen, Tamtam de Luxe, Stop’n’Rock, Big Apple, RK Music, Seek For Silence, The Rolling Stones Project, Kerozene, Carpenters Once More, Flying Wizzards, Partyband Night Rider, Real Instinct, Sunshine Band, Bluescrew, Fanjazztics etc. gespielt – und tun es noch. Einzeln waren sie bereits an der Seite von Waltraut Haas, Betty Garrett, Dagmar Koller, Johnny Logan, Smokey Robinson, Boris Bukowski, Big John Whitfield, Drahdiwaberl, King & Potter, Ronnie Urini, Angelika Sacher, Gaby Stattler, Katrin Weber, Birgit Denk, Georgij von Russkaja, Constantin Luger, Zappa von den Bluespumpm, Markus Hackl, Life Brothers, The Good Company, Joey Green, Kathi Kallauch, Lukas Fendrich, Walter Grassmann, Klaus Zalud, sowie in Kooperation mit Mitgliedern der EAV, Ostinato und der legendären Schmetterlinge, jener Band, in der auch Willi Resetarits als Schlagzeuger, Sänger, Komponist und Aktivist den Grundstein seiner Karriere legte.

Über das ausverkaufte Konzert in Zwettl gibt es den TV-Bericht des ORF NÖ bzw von ORF III hier zu sehen: https://www.facebook.com/OSTPARTIE/videos/1829088291244891

Terminkalender:

Freitag, 28. März 2025, 21:05, okto.tv : „Ostpartie live im Studio zum Mittelpunkt der Erde“ aus der Reihe „Mulatschag TV“

Sonntag, 6. April 2025, 17 Uhr, kultur.portal, Hauptstraße 4, 3270 Scheibbs: ostpartie bei der Lesung „Trost & Rat“ von Ernst Schagerl (Triobesetzung unplugged)

Freitag, 11. April 2025, 19:30 Uhr, Vindobona, Wallensteinplatz 6, 1200 Wien, https://vindobona.wien/events/ostpartie-die-ostbahn-kurti-die-chefpartie-tribute-band

Freitag, 2. Mai 2025, 20 Uhr: Kommunalzentrum Gastern, Hauptstraße 2, 3852 Gastern. https://www.gastern.at/wp-content/uploads/2024/12/2025-Programm-kulturOFFENSIVE.pdf



Vorverkauf für die beiden letzten Termine: https://www.oeticket.com/eventseries/ostpartie-3810957/

Line-up:

Gesang: Martin Freudenschuss

Schlagzeug: Klaus Weber

Gitarre/Geige/Hawaiiguitar: Philipp Schagerl

Klavier, Orgel: Klaus Bergmaier

Bass: Martin Hinterndorfer

Gitarre/Harps: Thomas Eichinger

Infos: www.ostpartie.at & www.facebook.com/ostpartie