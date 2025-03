Geschichten aus dem Wiener Wald – menschengründiges Meisterwerk

+1

Landeshauptmann und Kulturreferent Hans Peter Doskozil sowie Intendant Ksch. Wolfgang Böck präsentierten erste Details zur 53. Spielsaison der Schloss-Spiele Kobersdorf. In der Regie von Michael Gampe werden vom 1. bis 27. Juli „Geschichten aus dem Wiener Wald“ von Ödön von Horváth aufgeführt. Verantwortlich für Bühnenbild und Lichtgestaltung ist Erich Uiberlacker. Mit einer durchschnittlichen Gesamtauslastung von 96 Prozent zählen die Spiele im Schloss zu den erfolgreichsten Theaterfestivals Österreichs.

„Die Schloss-Spiele Kobersdorf sind ein kulturelles Aushängeschild des Burgenlandes und ein Fixpunkt im sommerlichen Theaterkalender. Seit vielen Jahren verbindet dieses Festival künstlerische Exzellenz mit regionaler Verwurzelung und zieht Publikum aus dem ganzen Land und darüber hinaus an“, betont Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.

„Es freut mich sehr, dass wir mit den Geschichten aus dem Wiener Wald unsere vielfältige Reihe mit Stücken österreichischer Autoren und Österreich-Bezug abschließen. Nach dem aufwühlenden Bockerer, dem märchenhaften Alpenkönig und Menschenfeind und einer gewagten Fassung des Diener zweier Herren zeigen wir nun Ödön von Horváths menschengründiges Meisterwerk, dessen Figuren alle eine große Sehnsucht in sich tragen“, verkündet der künstlerische Leiter Wolfgang Böck.

In die illustre Reihe prominenter Charakterdarsteller, die in der Vergangenheit die bekannte Bühnenrolle des ‚Zauberkönigs‘ verkörperten, wird sich Intendant Wolfgang Böck einreihen. In weiteren Rollen sind Jo Bertl, Peter Faerber, Lukas Haas, Christoph Lukas Hagenauer, Nils Hausotte, Alexandra Hilverth, Johanna Mertinz, Reinhold G. Moritz, Alexander Strobele, Alexandra Maria Timmel, Tristan Witzel und Clara Wolfram zu sehen. Regisseur Michael Gampe wird Horváths berührendes Kleinbürgerdrama „ebenso klarsichtig wie einfühlsam in Szene setzen“.

Bühnenbildner Erich Uiberlacker will mit einem ausgeklügelten Schnürbodensystem eine filmische Überblendung der einzelnen Szenerien zwischen Wachau und Wiener Josefstadt schaffen: „So verschmilzt der magischer Realismus der einzelnen Ortsbilder im Spiel der DarstellerInnen zu einer atmosphärisch geleuchteten Bühnenrealität.“ Die Kostümgestaltung von Gerti Rindler-Schantl lehnt sich der Entstehungszeit des Stückes (1931) an.

„Mit insgesamt 291.093 BesucherInnen und Besuchern und einer durchschnittlichen Gesamtauslastung von 96 Prozent im Zeitraum 2004-2024 zählen die Schloss-Spiele Kobersdorf unter der Intendanz von Wolfgang Böck zu den erfolgreichsten Theaterfestspielen Österreichs“- verkündet der kaufmännische Leiter der Schloss-Spiele Kobersdorf Mag. Thomas Mersich. Zu den geplanten 18 Aufführungen (inkl. General-Probe) werden ca. 14.000 TheaterbesucherInnen erwartet. Auch die Biker- und Oldtimerfahrt, bei der in den letzten Jahren neue Teilnehmerrekorde zu verzeichnen waren, zählen wieder zum Begleitprogramm.

„Burgenland Energie freut sich in ihrer Vorreiterrolle als treibende Kraft in Richtung Energiewende und nachhaltige Zukunft den Schloss-Spielen Kobersdorf auch dieses Jahr wieder als Sponsor zur Seite zu stehen. Freude und Spaß sind wichtige Antriebskräfte für Menschen. Auch für uns ist diese ‚Bessere Energie‘ eine entscheidende Triebfeder zu unserem Ziel, das Burgenland bis 2030 klimaneutral und energieunabhängig zu machen“, betont Stephan Sharma, CEO Burgenland Energie.

Die heimische Sektkellerei Szigeti und der burgenländische Getränkeerzeuger Waldquelle führen ihre langjährige Unterstützung und Bewerbung in dieser Saison weiter.

„Geschichten aus dem Wiener Wald” stehen nach der Premiere am Dienstag, den 1. Julibis 27. Juli am Spielplan der Schloss-Spiele Kobersdorf 2025, jeweilsvon Donnerstag bis Sonntag.

Kartenservice und Information

KBB – Kultur-Betriebe Burgenland GmbH

Büro der Schloss-Spiele Kobersdorf, Franz Schubert-Platz 6, 7000 Eisenstadt

Telefon +43 (0)2682/719 8000; www.schlossspiele.com