Frühlingserwachen am Neuen Strand Neusiedler See

Mit dem Beginn der Saison zeigt sich der Neue Strand Neusiedler See kulinarisch vielfältiger denn je und präsentiert sich mit einer stilvollen Erweiterung der Übernachtungsmöglichkeiten als nachhaltiger Hotspot für Erholungssuchende und Genuss-Liebhaber. Begleitet von einem abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramm mit Highlights wie dem LakeSound Festival lädt die Location dazu ein, Erholung und Genuss inmitten der einzigartigen Landschaft des Neusiedler Sees neu zu entdecken.

Wo Urlaubsträume Wellen schlagen



Der Neue Strand Neusiedler See bietet auf einer Fläche von rund 16 Hektar eine weitläufige Erlebnisfläche für Familien, Ruhesuchende und Naturliebhaber. Auf dem im April wiedereröffneten Campingplatz locken bald noch mehr Übernachtungsmöglichkeiten, die den Aufenthalt zu etwas ganz Besonderem machen. Ob mit großem Wohnwagen oder kleinem Zelt – die idyllische Kulisse lädt dazu ein, sich gemütlich einzurichten und die Natur zu genießen. Ein Highlight für Naturliebhaber ist das Glamping-Angebot: Die großzügigen und komfortabel eingerichteten Zelte verbinden Naturerlebnis mit elegantem Komfort. Ab Mai 2025 erweitert der Neue Strand Neusiedler See sein Angebot um moderne Wohnwägen zur Vermietung. Diese gemütlich gestalteten Unterkünfte verfügen über eine komfortable Einrichtung inkl. Wasseranschluss und eigener kleiner Küche, sodass Gäste genügend Freiheit haben, um ihren Aufenthalt individuell zu gestalten.



Für das leibliche Wohl der Gäste wird an der Strandbar mit Langos, Hot Dogs, erfrischenden Salaten und einem köstlichen Eisangebot gesorgt, während die hauseigene Greißlerei ein vielfältiges Sortiment an regionalen Spezialitäten, ausgesuchten Weinen, unverzichtbaren Kleinigkeiten und ab dem 1. Mai auch eine täglich frische Auswahl an Brot und Gebäck bietet.



„Der Neue Strand Neusiedler See steht sinnbildlich für die Weiterentwicklung des Tourismus am Neusiedler See: ein Ort, an dem sich hochwertige Kulinarik, vielfältige Übernachtungs- und Freizeitmöglichkeiten und ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm harmonisch verbinden. Damit leisten wir nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Belebung der Region, sondern schaffen auch echten Mehrwert für Gäste und Einheimische gleichermaßen“, so Hermann Jahn, Leitung Feriensiedlungsmanagement Esterhazy Betriebe AG.



Gezielte Neuerungen für ein noch besseres Urlaubserlebnis



Um den Aufenthalt am Neuen Strand Neusiedler See noch angenehmer zu gestalten, werden nach der ersten Saison gezielte Maßnahmen ergriffen. Durch Baumpflanzungen im gesamten Areal entstehen zusätzliche natürliche Beschattungsflächen, die an heißen Sommertagen willkommenen Schatten spenden. Außerdem werden auf der Liegewiese und an der Strandbar zukünftig weitere Schirme platziert , um den Gästen mehr Rückzugsorte zu bieten. Hierbei wird gleichzeitig darauf Wert gelegt, die bestehenden Bäume zu schonen und die natürliche Umgebung zu bewahren.



„Mit dem Neuen Strand Neusiedler See schaffen wir ein Angebot, dass den Ansprüchen moderner Gäste gerecht wird – naturnah, hochwertig und mit klarer Haltung zu Regionalität und Nachhaltigkeit. Unser Ziel ist es, nicht nur einen Ort zum Verweilen, sondern ein echtes Urlaubserlebnis zu bieten“, sagt Markus Ernst, Leitung Hospitality Esterhazy Betriebe AG.



(Veranstaltungs-)Highlights am Wasser



Bereits jetzt startet man am Neuen Strand Neusiedler See und im zugehörigen Restaurant mit einer Reihe von Veranstaltungen wie dem Surf Opening und dem LakeSound Festival in den Frühling, die schon jetzt Vorfreude auf die kommenden Monate wecken.



Auch das Restaurant Libelle, der Kulinark-Hotspot, dessen Terrasse laut Falstaff Restaurantguide 2025 zu einer der schönsten des Landes zählt, präsentiert vor der Sommersaison eine neue Speisekarte voller verheißungsvoller Gaumenfreuden wie Strozzapretti mit köstlichem Büffelmozzarella, österreichisches Beiried, Rotes Curry und Pannonisches Vitello mit einem Duett aus Roastbeef und Wels. Zum süßen Abschluss warten eine Schokoladentarte, perfekt abgerundet mit Sauerrahmeis und Donnerskirchner Edelkirschen, Sorbetvariationen oder ein täglich frisches Kuchenangebot. Seit Mitte April gelten die erweiterten Öffnungszeiten, sodass das kulinarische Angebot täglich genossen werden kann.



Freuen kann man sich auch auf entspannte Sommerabende in der Strandbar. Denn ab 18. Juni wird der Grill jeden Mittwoch für Steckerlfisch und Spanferkel angeheizt. Von Mai bis August finden außerdem montags oder donnerstags Grill & Chill Abende mit Grillklassikern direkt vom Rost und einer Auswahl cooler Drinks statt. Auch die Kids sind während der Sommerferien bestens betreut, denn auf der Liegewiese sorgt dienstags bis sonntags von jeweils 11:00 – 17:00 Uhr die Kinderanimation für Spaß und gute Laune.



Den Höhepunkt der Saison bildet das LakeSound Festival am 3. Mai: An diesem Tag verwandelt sich der Neue Strand Neusiedler See in eine pulsierende Festival-Location, die Besucher mit Live-Acts wie Crowdfleckerl, Marina & The Kats und dem Headliner, Der Nino aus Wien, begeistert. Neben der Musik sorgen Foodtrucks, kühle Drinks von der Strandbar und zahlreiche Aktivitäten am Wasser, wie z.B. Stand-up Paddling, für das perfekte Festival-Flair.



Mehr Infos finden Sie unter neuerstrand.at.