0

Das legendäre Festivalgelände in Wiesen und das legendäre Event Back To The Roots kommen endlich zusammen.

Die beste Musik aller Zeiten! Jazz, Funk, Soul, Rock und Reggae aus den 60s, 70s und 80s.

Und das beste und älteste Festivalgelände Österreichs.

Back To The Roots Gründer, DJ Nick Wukovits, hat in den 90ern selbst in Wiesen gearbeitet, war dabei, als das Jazz Festival neu auflebte und als Ewald Tatar das Forestglade erfand. Half bei den großen Erfolgen des Wiesen Sunsplash mit und war bei den ersten 2 Days A Week Festivals dabei. Nun kehrt er an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Die Musik

Beim Back To The Roots gibt es hauptsächlich Musik aus den 60ern, 70ern und 80ern. Um ein paar Namen zu nennen: Jim Pepper, Rolling Stones, Doors, Janis Joplin, Frank Zappa, Pink Floyd, Tina Turner, Aretha Franklin, Led Zeppelin, Hair, Rocky Horror Picture Show, Patti Smith, Neil Young, Police, Bob Marley, Peter Tosh, Inner Circle, The Temptations, Supermaxx, Queen, Prince, Ray Charles, Chaka Khan, NDW, …

Und je nach Stimmung und Publikum streuen wir hie und da auch etwas „neuere“ Sachen ein, die aber stilistisch dazu passen. Amy Winehous etwa, oder Shantel.

Back To The Roots

Back To The Roots (kurz BTTR) gibt es schon seit dem Jahr 2002, mittlerweile ist es eines der etabliertesten DJ-Events des Burgenlandes. Zweimal im Jahr findet BTTR beim Lazarus in Horitschon statt, wo immer über 1000 Besucher zur Party kommen.

Es gab und gibt aber auch Gastspiele, z.B. in Wien im Museumsquartier, im Palais Auersperg oder im Volksgarten (an die 3000 Besucher), am Hauptplatz in Stoob (1500 Besucher), am Sonnensee in Ritzing (1500 Besucher) oder zuletzt am Dorfplatz in Horitschon (1000 Besucher).

DJ Nick Wukovits

Der Mittelburgenländer (Stoob) Nick Wukovits ist im Bereich Rock der erfolgreichste DJ Österreichs. Er war After Show DJ bei den größten Rockfestivals Europas, seien es Rock am Ring (D), Rock im Park (D), Volt Festival (H) oder das Aerodrome (Ö). Er ist 17 Jahre hintereinander beim Nova Rock in Nickelsdorf aufgetreten, sorgte oft beim Frequency Festival für die Aftershow Party und mit seinen eigenen Events („Back To The Roots“ aber auch „PRETTY FLY – the real 90’s Party“) kann er regelmäßig weit über 1000 Besucher anlocken.

Samstag, 29. Juni 2024

Festivalgelände, Wiesen

Einlass 20:00 Uhr, Beginn 21:00 Uhr

Eintritt: VVK 13€, AK 15€

DJ Nick Wukovits