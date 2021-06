NETZHAUT | TON-FILM-FESTIVAL 2021

+1

vom 18. – 20. Juni 2021 | WIENER NEUSTADT

MUSIKPROGRAMM

Wir freuen uns Ihnen unser Musikprogramm vorzustellen – Konzerte und Walking Concerts! Hörens- und sehenswert!



ERÖFFNUNGSKONZERT und KURATOREN des Musikprogrammes:



DIE STROTTERN

Die Kuratierung des Musikprogrammes haben wir heuer wieder in die erfahrenen Musikerhände von DIE STROTTERN gelegt und das Eröffnungskonzert mit DIE STROTTERN & BLECH, sowie als Special guests das Streicherensemble der Josef Matthias Hauer-Musikschule Wiener Neustadt

Das Netzhaut Ton-Film-Festival lässt das Publikum nicht nur aufhorchen, sondern bringt mit seinen Walking Concerts Bewegung und Bilder in die Musik. Die Zuhörerinnen und Zuhörer werden aktiv und wandeln mit der Musik durch die Altstadt von Wiener Neustadt. Man entdeckt Schönheiten und Winkel der Stadt, die sonst nicht auf den ersten Blick wahrnehmbar sind. Die Walking Concerts eröffnen aber nicht nur neue Ausblicke, sondern lassen neue Einblicke und Herangehensweise in die Musik zu.

Durch OLIVER HANGLS organisierte Walking Concerts werden jedes Mal neue Routen durch öffentliche und vielleicht sogar private Räume der Stadt eröffnet und erklären die Realität kurzerhand zum nicht kontrollierbaren Setting für mobile Konzertbühnen.



PROGRAMM WALKING CONCERTS:



Walking Concert, Freitag 18. 6. um 11 und 14 Uhr: ALBIN PAULUS

Walking Concert, Samstag 19. 6. um 18.30 Uhr und 23.15 Uhr : MIRA LU KOVACS & BENNY OMERZELL

Walking Concert, Sonntag 20.9. um 11 und 19 Uhr: LUKAS LAUERMANN



KONZERTE IM BÜRGERMEISTERGARTEN

Wer sich einfach mit einem kühlen Getränk in die Abendsonne setzen möchte, ist im Bürgermeistergarten genau richtig. Lehnen wir uns zurück, sehen in den Himmel und lassen Voodoo Jürgens die richtigen Worte finden und Ursula Strauß mit Ernst Molden die Töne des Alltags auf ihre Wüdnis-Poesie untersuchen und zur Preisverleihung schreiten.



VOODOO JÜRGENS UND DIE ANSA PANIER

URSULA STRAUß UND ERNST MOLDEN

FILMPROGRAMM mit Gästen

Wir eröffnen unser Festival mit dem erzähl- und bildstarken QUO VADIS AIDA und begrüßen zur Eröffnung die Kamerafrau CHRISTINE A. MAIER



GÄSTE (Auswahl)

Regisseur Radu Ciorniciuc, A CASA, MY HOME –

sowie Réka Szabó, Regisseurin von EUPHORIA OF BEING und ihre unglaublich ausdrucksstarke Hauptdarstellerin Éva Fahidi.



DOUBLEFEATURE I: Beyond War

DOUBLEFEATURE II: And meanwhile a Lifetime

DOUBLEFEATURE III: Hush now baby, don`t you cry

DOUBLEFEATURE IV: Forgiveness is too small a word for love



JURYMITGLIEDER

SPIELFILM

Ulaa Salim – Regisseur des Vorjahresgewinner SONS OF DENMARK

Lydia Mischukulnig – Schriftstellerin

Ulrich Reinthaller – Schaupspieler



JURYMITGLIEDER

DOKUMENTARFILM

Paul René Roestad – Regisseur, Kamermann, Produzent

Natasa Konopitzky – Autorin und Sendungsgestalterin Ö1

Thomas Rigler – Regisseur, Showrunner, Produzent

Lotte Schreiber – Filmemacherin, Künstlerin

Kyra Scheurer – Filmdramaturgin und künstlerische Leiterin des Montage-Festivals „Edimotion“



