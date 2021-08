Gelungener Auftakt der 100-Jahre Burgenland Jubiläumsausstellung auf der Friedensburg Schlaining

+1

Am Sonntag, den 15.08.21 wurde die Friedensburg Schlaining nach einer umfassenden Sanierung wiedereröffnet und damit auch die Jubiläumsausstellung „Wir sind 100. Burgenland schreibt Geschichte“ für das Publikum erstmals zugänglich gemacht. Bereits die ersten Tage verzeichnen eine höchst positive Bilanz und einen großen Besucherandrang.

Der erste Raum der Jubiläumsausstellung „Mehr als 100“ auf der sanierten Friedensburg Schlaining

Seit Sonntag stehen die Tore der Friedensburg offen und die Jubiläumsausschau lockt mit reichhaltigem Wissensangebot. Besucherinnen und Besucher erfahren auf rund 1.300 m2 barrierefreier Fläche, gegliedert in 12 Themenbereiche, Wissenswertes, Kurioses, aber auch Nachdenkliches über die Entstehung, politische Geschichte, Identität und Heimat, Wirtschaft und Umwelt, Auswanderung und die Fluchtbewegungen, sowie über kulturelle, sprachliche und religiöse Vielfalt des Burgenlandes. Mit 850 Objekten von über 120 Leihgeberinnen und Leihgebern in 160 Vitrinen sowie 30 Medienstationen wird die burgenländische Geschichte anschaulich erzählt. In den Mittelpunkt gerückt werden packende Lebensgeschichten und Erinnerungen burgenländischer Persönlichkeiten ebenso wie interessante Fakten zu landestypischer Kulinarik und Genuss.

Die große Jubiläumsausstellung „Wir sind 100. Burgenland schreibt Geschichte“ ist dienstags bis sonntags von 9:00 bis 18:00 Uhr und ab Oktober 2021 von 9:00 bis 17:00 Uhr für Besucherinnen und Besucher geöffnet.



Nähere Informationen zur Ausstellung und 100-Jahre Burgenland erhalten Sie unter



www.wirsind100.at

www.friedensburg.at