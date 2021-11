Kulturzentren und Museen bleiben von 22. November bis voraussichtlich 12. Dezember 2021 geschlossen

+1

Aufgrund der von der Bundesregierung angekündigten Corona-Schutzmaßnahmen finden alle vorgesehenen Kultur-Veranstaltungen der Kultur-Betriebe Burgenland GmbH von 22. November bis längstens 12. Dezember 2021 nicht statt. Die Kulturzentren und Museen bleiben vorerst in diesem Zeitraum geschlossen. Betroffen sind alle in dieser Zeit geplanten Veranstaltungen der Kulturzentren Burgenland sowie das Landesmuseum Burgenland, die Landesgalerie Burgenland und die Friedensburg Schlaining. Das Haydn-Haus Eisenstadt und das Liszt-Haus Raiding befinden sich bis März 2022 in Winterpause.



Derzeit wird an möglichen Ersatzterminen gearbeitet. Karten für abgesagte Veranstaltungen behalten bei Verschiebungen ihre Gültigkeit. „Unsere Kundinnen und Kunden werden über die weiteren Schritte in Bezug auf bereits gekaufte Tickets schriftlich und über unsere Online-Kanäle informiert“, so die Kultur-Betriebe Burgenland.



Kultur-Interessierte werden via Newsletter und Social Media-Kanäle der jeweiligen Standorte kontaktiert und finden alle Informationen auf der Webseite der KBB www.kultur-burgenland.at.



Die KBB – Kultur-Betriebe Burgenland GmbH hat ab sofort einen Journaldienst eingerichtet. Das Kundencenter steht von Montag – Freitag von 08:00 – 16:00 Uhr telefonisch unter der Nummer +43 2682 719 – 1000 oder per E-Mail an office@kultur-burgenland.at für etwaige Rückfragen zur Verfügung.