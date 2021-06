Mit voller Fahrt in den burgenländischen Kultursommer!

+1

Seit Wochen arbeiten die Kultur-Betriebe Burgenland mit deren Festivalmarken an Covid-Präventionskonzepten, um den Gästen und Mitwirkenden bestmögliche Sicherheit zu gewährleisten und den heurigen Festivalsommer wie gewohnt über die Bühne bringen zu können. Neben bereits eröffneten Veranstaltungen laufen die Proben und Vorbereitungen der burgenländischen Festspiele auf Hochtouren. Grund genug für die Intendanten der Festivalmarken gemeinsam mit Kulturreferent LH Hans Peter Doskozil und Kultur-Burgenland Geschäftsführerin Barbara Weißeisen-Halwax zum entspannten Presse-Get-Together inklusive Fototermin vor das Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt einzuladen und gemeinsam den Vorhang für die Festivalsaison 2021 zu öffnen. Vor der sommerlichen Kulisse eines Cabrios von Wolfgang Böck machten die Intendanten Stimmung auf den Festivalsommer.

v.l.n.r. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Frank Hoffmann, Eduard Kutrowatz, Johannes Kutrowatz, Wolfgang Böck, Barbara Weißeisen-Halwax und Alfons Haider @ KBB Hans-Jürgen Lunzter

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil freut sich, dass der berühmte burgenländische Kultursommer endlich wieder durchstarten kann: „Der pandemiebedingte Ausfall der Sommerfestivals im Vorjahr hat drastisch vor Augen geführt, welche Bedeutung diese kulturellen Events für das Burgenland haben. Umso erfreulicher ist, dass die Kulturszene und unsere Festivals heuer, mit allen nötigen Schutzmaßnahmen, wieder Fahrt aufnehmen können. Die Intendanten haben mit ihren Teams an allen Standorten der burgenländischen Kulturbetriebe für großartige Programme gesorgt. Dass der Kartenvorverkauf quer durch die Bank so vielversprechend läuft, ist das schönste Kompliment an die Verantwortlichen. Das Burgenland feiert als größte Sommerbühne Österreichs heuer wieder ein starkes Comeback – das ist immens wichtig für das Selbstverständnis unseres Bundeslands im heurigen Jubiläumsjahr, für die beteiligten Künstlerinnen und Künstler, aber selbstverständlich auch für den Tourismus und die regionale Wirtschaft.“

Auch Kultur-Burgenland Geschäftsführerin Barbara Weißeisen-Halwax zeigt sich begeistert: „Wir bei den Kultur-Betrieben Burgenland freuen uns riesig, nun endlich wieder in einen Kultursommer starten zu können und unsere beliebten Sommer-Festivals eröffnen zu dürfen. Ein bisschen Normalität und kulturelle Entspannung hat sich unser Publikum, nach dem Trubel der letzten Zeit, mehr als verdient!“