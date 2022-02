Saisonstart „Best of Cabaret“ 2022

+1

Kabarett hat wieder Hochsaison in den Kulturzentren Burgenland. Insgesamt 13 KabarettistInnen werden an 23 Kabarett-Abenden die Kulturzentren mit ihren Programmen beehren. Gerade in Pandemie-Zeiten ist der Ausblick auf eine Vielzahl unterhaltsamer Comedy-Abende umso schöner – denn in fordernden Zeiten braucht man Herzerwärmendes!

Wie gewohnt bieten die Kulturzentren Burgenland auch in der Saison 2022 ein umfangreiches Kabarett-Programm an den Standorten in Eisenstadt, Oberschützen und Güssing. Ab Herbst werden zudem im (dann bereits eröffneten) Kulturzentrum Mattersburg wieder Kabarettvorstellungen über die Bühne gehen. Ebenso treten in diesem Jahr auf Schloss Tabor mit Seppi Neubauer und Christof Spörk zwei großartige Kabarettisten auf.



Auf das Publikum warten in jedem Fall viele erstklassige Programme in der neuen Saison. Die heimischen KabarettistInnen – unter anderem so klingende Namen wie Omar Sarsam, Klaus Eckel, Manuel Rubey, Maschek, Heilbutt&Rosen, BlöZinger, Gerald Fleischhacker oder Viktor Gernot – haben so einiges in petto für die Gäste.