Kunsthaus Bregenz: KUB Billboards und Eröffnung »Anri Sala«

In der Sommersaison verwandelt Anri Sala das Kunsthaus Bregenz in ein eindrucksvolles Zusammenspiel aus Klang, Bild und Architektur, das die Besucher*innen in ein visuell-akustisches Raumerlebnis eintauchen lässt. Der Künstler selbst wird am 16. Juli die Ausstellung eröffnen.

Im Kunsthaus Bregenz ist der Aufbau der Sommerausstellung in vollem Gange. Der Künstler Anri Sala präsentiert hier einige seiner bedeutendsten Werke, die sich im wiederkehrenden Medium des Films mit der Verbindung von Musik und Narration beschäftigen. Dabei bietet das Kunsthaus mit seiner besonderen Architektur und Akustik den perfekten Resonanzkörper für die Kunst Anri Salas, die das Publikum stets als Teil des Werks miteinbezieht.

Einen Einblick, was die Besucher*innen ab nächster Woche erwartet, bieten bereits die Billboards entlang der Bregenzer Seestraße. Dort zeigt Anri Sala sechs Bilder, die in künstlerischer Korrespondenz mit Kurator Hans Ulrich Obrist entstanden sind. Zu erkennen sind fragmentarisch bearbeitete Fotografien, die Sala mit dem Handy aus dem Fenster eines Flugzeuges aufgenommen hat und die – wie viele seiner Arbeiten – die komplexe Verflechtung von Zeit und Raum ins Bild setzen.

Die erweiterte Ausstellungseröffnung findet am Freitag, 16. Juli, in Anwesenheit Anri Salas von 15 bis 20 Uhr statt. Das Künstlergespräch am Samstag, 17. Juli, ermöglicht die seltene Gelegenheit, Anri Sala persönlich zu erleben. In den Sommermonaten ist das Kunsthaus Bregenz auch montags geöffnet! Zusätzlich geben die KUB Mitarbeiter*innen während der Festspielzeit von Donnerstag bis Sonntag jeweils um 16 Uhr die beliebten KUB Intros. Die farbenprächtige Ausstellung »Sammlung König-Lebschik« im KUB Sammlungsschaufenster ist im KUB Eintritt inbegriffen.

Wir laden Sie und Ihre Freund*innen herzlich zu den Veranstaltungen am Eröffnungswochenende im Kunsthaus Bregenz ein:

Erweiterte Eröffnung Anri Sala

Freitag, 16. Juli, 15 – 20 Uhr

An Infopoints im ganzen Haus finden durchgehend kostenfreie Kurzeinführungen statt. Eintritt frei

Das KUB Programm am Eröffnungswochenende:

Künstlergespräch mit Anri Sala | Samstag, 17. Juli, 11 Uhr Anri Sala im Gespräch mit KUB Direktor Thomas D. Trummer – eine einzigartige Möglichkeit, den Künstler persönlich zu erleben. Beitrag: € 5 zzgl. Eintritt

Kinderkunst | Samstag, 17. Juli, 10 – 12 Uhr Führung durch die Ausstellung und Workshop im KUB Atelier für Kinder von 5 bis 10 Jahren. Beitrag: € 5,50

Führung durch die Ausstellung | Samstag, 17. Juli, 14 Uhr, und Sonntag, 18. Juli, 16 Uhr

Beitrag: € 5 zzgl. Eintritt

Bitte beachten Sie bei Ihrem Besuch die aktuellen Corona-Besuchsvorgaben: www.kunsthaus-bregenz.at/besuch/corona-besuchsinformation/