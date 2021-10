Soul Kitchen erstmals am Kürbisfest beim Sperling im Augarten Wien

+1

Die bekannte Funk- & Soul-Band „Soul Kitchen“ hat sich unlängst neu aufgestellt. Sie besteht nun aus der aus London stammenden Sängerin Danielle Rappaport und Musikern aus den Bezirken Melk, Scheibbs, Krems und St. Pölten.

So traten sie im ausverkauften Rathauskeller Pöchlarn erstmals in dieser Besetzung in heimatlichen Gefilden auf und waren vor der Coronakrise zwei Mal in der Firma WiewerK zu Gast, wo sie jeweils Begeisterungsstürme auslösten. Zu hören waren einfühlsame und gut tanzbare Klassiker von Marvin Gaye, Sade, Otis Redding, Randy Crawford, Toto, James Brown, Tina Turner, Bill Withers, Prince und vielen anderen. Das Publikum forderte mehrere Zugaben.

Die MusikerInnen um den Saxofonisten Walter Schweifer haben bereits in so erfolgreichen Bands wie Cockpit, Quick Lunch, Big Apple, The Doors Experience, Tamtam de Luxe etc. gespielt bzw. spielen noch dort. Weiters haben sie einzeln bereits mit österreichischen und internationalen Legenden wie Drahdiwaberl, Ronnie Urini, Dagmar Koller, Waltraud Haas, Birgit Denk, Boris Bukowski, Suli Puschban, Smokey Robinson, Johnny Logan oder Hollywood- und Broadway-Diva Betty Garrett gearbeitet, weiters mit Mitgliedern der EAV, der Schmetterlinge und der Bluespumpm.

Nun sind Soul Kitchen erstmals am Kürbisfest beim Sperling im Aupark in Wien zu Gast und werden dort am Sonntag, 10. Oktober von 12:30 bis 16 Uhr für den passenden musikalischen Rahmen zu den lukullischen Genüssen sorgen.

Reservierungen auf https://www.sperling.wien/reservierung-kontakt oder per Mail an reservieren@sperling.wien werden empfohlen.

Soul Kitchen: Danielle Rappaport – vocals, percussion

Martin Hinterndorfer – bass, vocals

Bernhard Schlichtinger – guitar, vocals

Walter Schweifer – sax, vocals, percussion

Florian Kastenberger – drums

Klaus Bergmaier – piano, keys, vocals

Info: https://www.facebook.com/SoulKitchenLowerAustria/