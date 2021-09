The Doors Experience starten Tour 2021

+1

Im 21. ihres Bestehens wartet Österreichs Tribute-Band Nr.1 The Doors Experience mit einer großen Überraschung für ihre Fans auf. Ab sofort wird an den Drums wieder Gründungsmitglied Christoph Zauchinger zu finden sein, der die letzten 10 Jahre andere musikalische Projekte verfolgt hat und nun wieder begeistert in das Quartett eingestiegen ist, das in seiner bisherigen Karriere über 330 umjubelte Konzerte in 15 verschiedenen Staaten gegeben hat.

The Doors Experience 2021 By Waltraud Marsoner

Gemeinsam mit Frontman Jason Boiler, Gitarrist René Galik und Organist Klaus Bergmaier wird er die Tour 2021 von The Doors Experience bestreiten, die am Samstag, 9. Oktober, im Röda in Steyr beginnt. Natürlich steht die Tour im Zeichen des 50. Todestages von Doors-Sänger Jim Morrison, der 1971 sein Leben unter noch immer nicht restlos geklärten Umständen in Paris aushauchte.

The Doors Experience sind weiters heuer noch zu Gast in der Szene Wien (Donnerstag, 4. November), in der Kammgarn in Hard (Mittwoch, 29. Dezember) und im Treibhaus in Innsbruck (Donnerstag, 30. Dezember), allesamt erste Adressen für Livemusik in Österreich. Für die Konzerte in Steyr und in der Szene Wien gibt es bereits Vorverkaufstickets bei oeticket.com

Infos über die Band und weitere Termine gibt es auf www.thedoors.at und auf der Facebookseite www.facebook.com/doors.experience