AKADEMIE-SCREENING 2023

+1

3. Oktober 2023, 20 Uhr, Stadtkino im Künstlerhaus

EINTRITT FREI!



Das Screening der für den 13. Österreichischen Filmpreis nominierten

Kurzfilme findet erneut im Stadtkino im Künstlerhaus statt.



Am Programm stehen jene vier Filme, die beim Österreichischen Filmpreis

2023 nominiert waren bzw. prämiert wurden:



WILL MY PARENTS COME TO SEE ME

(Preisträger Österreichischer Filmpreis 2023, Regie: Mo Harawe, Produktion: Mo Harawe, Alexander von Piechowski, Nuux Muuse Birjeeb, Ahmed Farah)



DAS ANDERE ENDE DER STRASSE

(Regie: Kálmán Nagy, Produktion: Filmakademie Wien)

DIRNDLSCHULD

(Regie und Produktion: Wilbirg Brainin-Donnenberg)

HOLLYWOOD

(Regie: Leni Gruber und Alex Reinberg, Produktion: Provinzfilm)

Die Moderation übernimmt der Filmemacher Kurt Brazda.

In Anwesenheit der Filmschaffenden bzw. von Teilen der Filmteams.



Mehr Informationen finden Sie hier.