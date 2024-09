Eröffnung des HERBSTGOLD – Festivals: Ein Fest der „Verführung“

+1

Mit einem fulminanten Eröffnungskonzert wurde gestern Abend im 30. Jubiläumsjahr der Esterhazy Privatstiftung die achte Ausgabe des HERBSTGOLD – Festivals im Schloss Esterházy feierlich eröffnet. Unter dem Motto „Verführung“ verspicht Intendant Julian Rachlin bis zum 22. September zahlreiche musikalische Erlebnisse der Extraklasse. Renommierte Orchester wie das Philharmonia Orchestra London oder das Jerusalem Symphony Orchestra sowie internationale Spitzenmusiker wie Sir Bryn Terfel, Gautier Capuçon und der Schauspieler Karl Markovics werden in Eisenstadt live zu erleben sein.

Den Auftakt des Abends bildete die Eröffnung der Kunstinstallationen im Rahmen eines Festzug in den Schlossgarten. Begleitet von musikalischen Acts zogen die Gäste von den elf Fahnen „Spring Spong“ von Peter Pongratz vom Vorplatz des Schlosses durch die Sala Terrena in den Park bis hin zur renovierten Brücken-Kaskade an dem Katinka Bocks Skulptur TAUTÖNE ausgestellt ist.



Anschließend luden Stefan Ottrubay, Vorstandsvorsitzender der Esterhazy Privatstiftung, und Julian Rachlin zum Empfang. Vertreter aus Wirtschaft, Kultur und Politik wie Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf, Bürgermeister Thomas Steiner, die beiden Vorstände der Esterhazy Stiftungen Matthias Grün und Michael Gröschl folgten der Einladung in die Räumlichkeiten von Schloss Esterházy.



Das Eröffnungskonzert bot einen ersten Vorgeschmack auf die musikalische Vielfalt, die auch dieses Jahr für das Festival bezeichnend ist. Klavierlegende Martha Argerich präsentierte mit Iddo Bar-Shai, Sprecherin Annie Dutoit-Argerich und dem Chamber Orchestra of Europe Camille Saint-Saëns’ unsterblichen „Karneval der Tiere“. Außerdem standen Haydns Sinfonien Nr. 82 und Nr. 100 auf dem von Marieke Blankestijn geleiteten Konzertprogramm.



„Das Eröffnungskonzert war ein beeindruckender Auftakt und hat gezeigt, welches musikalische Spektrum uns in den nächsten Tagen erwartet. Unter dem Motto ,Verführung‘ möchten wir das Publikum einladen, mit uns auf eine Reise durch die fantastische Vielfalt der Musik mitzukommen. Ich freue mich auf die weiteren Konzerte und darauf, gemeinsam mit Musikerinnen und Musikern von Weltrang auf der Bühne stehen zu dürfen, um das Publikum zu verführen“, so Intendant Julian Rachlin.



30 Jahre Kulturförderung durch Esterhazy

Seit der Gründung der Stiftungen im Jahr 1994 investierten die Esterhazy Stiftungen 256 Millionen Euro in den Kulturtourismus und die Region. Das HERBSTGOLD – Festival ist dabei eines der Musikformate, welche jährlich zahlreiche nationale und internationale Gäste, aber auch gefeierte Musikerinnen und Musiker aus aller Welt nach Eisenstadt ziehen. Mit der Mischung von großen Orchesterkonzerten über Kammermusik bis hin zu Jazz und Weltmusik dürfen sich Musikfreunde stets aufs Neue auf zahlreiche musikalische Höhepunkte freuen.