SCHLOSS DEUTSCHKREUTZ 25-jähriges Jubiläum Lehmden Museum

0

am Samstag, den 14. September 2024 von 14:00 bis 19:00

Das Wirken des bildenden Künstlers Prof. Anton Lehmden ( 1929 – 2018) und die Spuren, die er im Schloss Deutschkreutz als seinem Lebensmittelpunkt hinterließ, vermittelt Schlossbesuchern ein Gesamtbild eines der bedeutendsten Künstler Österreichs, Wegbereiter der Österreichischen Kunst nach 1945 und Mitbegründer der „Wiener Schule des Phantastischen Realismus“.

Er hat an unzähligen Ausstellungen im In- und Ausland teilgenommen, viele wichtige Auszeichnungen und Preise erhalten und war von 1971 bis 1997 Professor an der Akademie der Bildenden Künste in Wien.

Die künstlerische Gestaltung der instandgesetzten Innenräume und die zahlreichen, auf 800m² Ausstellungsfläche, ausgestellten Bilder des Künstlers bilden heute das 1999 eröffnete „Lehmden Museum“: Das Museum – als sein Hauptwerk – bietet eine umfangreiche Werkschau seiner Bilder und spannt einen Bogen zwischen Tradition und Moderne – eine einmalige Gelegenheit internationale Kunst im Burgenland zu sehen!

Anlass genug das 25 jährige Jubiläum 2024 entsprechend zu begehen.

In diesem Sinne feiern wir an diesem Tag mit den Besuchern bei freiem Eintritt das „Lehmden Museum“ als das Vermächtnis des Künstlers an seine Betrachter.

www.schlossdeutschkreutz.at