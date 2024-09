LakeSound Festival 2024 – Musik und Genuss am Neuen Strand Neusiedler See

+1

Am 7. September 2024 kehrt das beliebte Event an den Neuen Strand zurück und verspricht ein Erlebnis für Musikliebhaber und Genussfreunde zu werden. Mit dabei: Singer und Songwriterin OSKA und die Musikgruppe Viennese Ladies.

Das Line-Up der zweiten Ausgabe des LakeSound bietet ein Highlight nach dem anderen. Den Start macht um 17:30 Uhr die Band Viennese Ladies. Die multikulturelle und prominent besetzte Gruppe ist seit einigen Jahren nicht mehr aus der österreichischen Live-Szene wegzudenken. Mit ihrem Etta James Tribute Programm und den Eigenkompositionen werden die Damen bei ihrem Auftritt am Neuen Strand für ein unvergessliches Konzert sorgen.



Pünktlich zum Sonnenuntergang wird die Singer-Songwriterin Maria Burger, bekannt als Künstlerin OSKA, mit ihrem einzigartigen Indie-Pop-Sound und ihren gefühlvollen Liedern für eine besondere Atmosphäre sorgen. Erst vor kurzem stand sie als Support-Act von Coldplay im Ernst-Happel-Stadion auf der Bühne.



„Es freut mich, dass am Neuen Strand Neusiedler See wieder dieses besondere Musikevent mit talentierten Musikerinnen aus Österreich stattfindet. Die Musik der beiden Acts wird die atemberaubende Kulisse direkt am See perfekt ergänzen und unseren Gästen einen entspannten musikalischen Sommerabend bescheren“, so Hermann Jahn, Geschäftsführer Neuer Strand Neusiedler See.



Neben der musikalischen Unterhaltung erwartet die Gäste eine Vielfalt an Speisen. Kulinarisch wird der Abend mit Verköstigungen aus der Region begleitet, wie zum Beispiel mit Auftragsgriller, Burger von Neu Neusiedler, Teigrausch und Golser. Die Strandbar am Neuen Strand Neusiedler See und das Restaurant Libelle im Marina-Gebäude runden das kulinarische Angebot ab.



„Das LakeSound ist eine wunderbare Gelegenheit für alle Musik- und Genussliebhaber, einen fantastischen Abend am Neuen Strand zu verbringen. Die Kombination aus großartiger Musik und erstklassiger Verköstigung machen dieses Event zu etwas ganz Besonderem. Wir laden alle ein, mit uns einen unvergesslichen Abend zu verbringen“, so Monika Waitusch, Generalmanagerin Neuer Strand Neusiedler See.



Das LakeSound beginnt am 7. September ab 17:30 Uhr am Neuen Strand Neusiedler See in Breitenbrunn. Der Eintritt ist frei. Für weitere Informationen zu unseren Events besuchen Sie die Webseite: www.neuerstrand.at/events