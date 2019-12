Kulturgericht

Gepostet von redaktion on 3.12.2019 • In der Kategorie Musik

Die aus Bulgarien stammenden „Wladigeroff Brothers“ gastieren am 7.Dezember im Kulturforum in Eberau.

Sie sind die dritte Generation einer Musikerfamilie, die mittlerweile über eine 120- jährige musikalische Tradition verfügt. Die Zwillinge Alexander und Konstantin Wladigeroff bereichern seit über 20 Jahren die Jazz- und Ethnoszene in Wien. Auch als Bühnenmusiker sind sie in mehreren Theaterstücken am Wiener Burgtheater zu erleben. Ihrem riesigen musikalischen Erbe begegnen die zwei Musiker mit großem Respekt und suchen bewusst nach Ausdrucksformen, die der Familientradition treu sind, ohne jedoch die Vielfalt an Inspirationsquellen der Gegenwart auszuschließen. So ergeben sich genreübergreifende Projekte, die Elemente aus der Klassik, dem Jazz, der Weltmusik und der bulgarischen Folklore vereinen und mit viel Neugier und Begeisterung interpretiert werden. Für Eberau haben die Beiden als musikalischen Begleiter den polnischen Bratschisten Thomasz Wabnic gewonnen, der bereits vor zwei Jahren im Kulturforum zu Gast war.

Das Konzert in Eberau beginnt um 19:30 Uhr, Tickets gibt es im VVK(per mail oder Telefon) um 12Euro (AK:15:Euro)unter office@kufos.at bzw. 0664/4643238