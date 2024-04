RESET leitet Neuausrichtung ein

+1

Am Freitag, den 26. April, startet die Landesgalerie Burgenland ab 16 Uhr mit einem ganz besonderen Programm, das auch respektvoll in die Vergangenheit blickt, in die Zukunft. Dabei stehen Mitdenken, Mitgestalten und Mitfeiern im Fokus. Und dazu sind alle herzlichst eingeladen. Gratis-Shuttle-Bus ab Wien und Jennersdorf.



Die Landesgalerie Burgenland positioniert sich mit ihrer künstlerischen Leiterin Birgit Sauer als Zentrum zeitgenössischer bildender Kunst völlig neu. Erklärtes Ziel ist es, das Zeitgeschehen der Kunst abzubilden und Zugänge für alle Menschen zu schaffen. Der erste Schritt in diese Richtung erfolgt neben dem neuen Logo am 26. April mit „RESET“. Die deutsche Übersetzung des englischen Wortes bedeutet „zurücksetzen“. Genau dieses Innehalten möchte Birgit Sauer mit diesem Veranstaltungsformat. Alle sind dazu eingeladen, in die Landesgalerie zu kommen, um zu erleben, was in der Institution am Eisenstädter Franz Schubert-Platz 6 alles möglich ist – um diese im gemeinsamen Dialog Schritt für Schritt zu einem einzigartigen Kunstraum neu zu positionieren.

Birgit Sauer, künstlerische Leiterin der Landesgalerie: „Die Landesgalerie Burgenland soll in Zukunft als Basis, Treffpunkt, Drehscheibe, Vernetzungspunkt sowie als Informations- und Servicestelle dienen. Bevor dieser Prozess beginnt, muss man die Landesgalerie aber unbedingt in all ihrer Vielfalt spüren. Bei „RESET“ sollen sich deshalb Besucherinnen und Besucher, Künstlerinnen und Künstler sowie Fachleute begegnen und austauschen – wir freuen uns sehr, Sie alle am 26. April bei „RESET“ begrüßen zu dürfen!“



Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr musikalisch begleitet von Fritz Ostermayer. Um 18 Uhr folgt dann die Eröffnung des neuen „Extrazimmers“ mit der Ausstellung von Christian Ruschitzka mit dem Titel „Das Bernsteinzimmer“. Die Autorin Lisa Spalt wird im Rahmen dieser Eröffnung über Ruschitzkas Bernsteinzimmer sprechen.

Landeshauptmann und Kulturreferent Hans Peter Doskozil wird „RESET“ dann offiziell eröffnen. Anschließend stellt Birgit Sauer die zukünftigen Projekte und Visionen des Hauses vor.

Mit „RESET“ werden bereits am 26. April zwei neue Formate eingeführt: Die Ausstellungsreihe „Die unbekannten Österreicher“, welche ausgewählte Möbelstücke aus der Sammlung von Thomas Hochwarter präsentiert, sowie das Projekt „Ausstellungswein“ vom Winzer und Künstler Markus Hammer aus Rust, dessen Weine es auch vor Ort zu verkosten geben wird.

Ab Wien und Jennersdorf kann man gratis mit einem Shuttle-Bus zu „RESET” anreisen. Anmeldungen sind unter office@landesgalerie-burgenland.at und +43 2682 719 5000 möglich.





Freitag, 26. April 2024 | ab 16:00

RESET

ankommen – einrichten – begegnen

Die Geschichte der Institution würdigen, den Neubeginn feiern