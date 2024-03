„ GOLDLAND“ Ausstellung von H.W. Ötscherer

+1

zu sehen bis 30.03.2024 in der Citygallery 1010, Mahlerstrasse 11

Der zeitgenössische Maler H.W. Ötscherer , geboren vor dem Ötscher, stellt seine Werke „ GOLDLAND“ aus.

Der Zyklus „GOLDLAND“ gehalten in vorwiegend dunklen Farben mit Gold Akzenten entführen die Betrachter in der Karwoche auf eine faszinierende Reise in eine Welt von Mystik, Beschaulichkeit und in sich ruhender Harmonie.

Fotocredit : Mari Stallybrass, Otto Bauer

Mit dem „WELTENBAUM“ (oben rechts) führt uns der Künstler in die nordische Mythologie. Der Weltenbaum als Weltachse, ist Verbindung zwischen Himmel – Natur – und Erde. Ein Symbol des Lebens, der Liebe und Fruchtbarkeit. H.W. Ötscherer setzt mit diesem Werk ein Zeichen für die Verehrung der Natur in Verbindung mit den Bergen als Orte der Kraft.

„Abendlicht“ ( Mitte links) verkörpert die Zeit der Besinnlichkeit, In dessen Säulen des Lichts sich der Berg des Lebens spiegelt.

Mit den Werken „Golden Mountain“ und „Golden Times“ (rechts) führt uns der Künstler in die Harmonie im Sein – Alles ist Eins.

Web : https://oetscherer.com/malerei/