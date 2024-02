LANDESGALERIE ERSTRAHLT IN FARBENVIELFALT

+1

John Petschinger, 28-jähriger Künstler aus Bad Tatzmannsdorf, hat Donnerstag Abend in der Landesgalerie Burgenland seine Ausstellung „Fertilized” eröffnet.

Die Schau ist bis zum 14. April in Eisenstadt zu sehen und markiert einen bedeutenden Meilenstein auf Petschingers Weg. Die Ausstellung präsentiert viele noch nie zuvor öffentlich gezeigte Werke aus drei verschiedenen Schaffensphasen des jungen Burgenländers: Petschingers charakteristische „Color Panels”, dabei handelt es sich um farbintensive Arbeiten auf schweren Metallplatten, sind dabei zentral.

Eine ganz neue Seite offenbart er erstmals mit seinen „Wolkenfotografien”. Diese entstehen, wenn er in seinem Atelier malt, nebenbei. Denn, um seinen Arbeitsprozess bewusst zu unterbrechen, greift er zwischendurch immer wieder zur Kamera. Diese Aufnahmen tun einen Kontrast zu seinen monochromen Arbeiten auf und spiegeln seine Beobachtungen über die Veränderungen in der Natur und unserer Umwelt wider.

Über 220 Gäste, Sammler und Kunstliebhaber folgten der Einladung in die Landesgalerie, um die seltene Gelegenheit zu nutzen, Petschingers Schaffen in einer umfangreichen Werkschau zu entdecken. Denn viele der ausgestellten Arbeiten sind Leihgaben und gehen nach Ende der Schau wieder in private Sammlungen auf der ganzen Welt zurück.

Zur Schau:

Die Monochromie der Farbe spielt in John Petschinger´s Werkzyklus den „COLOR PANELS“ (Farbtafeln) eine wesentliche Rolle. In der Ausstellung „FERTILIZED“ erweitert John Petschinger diese um zwei Werkserien.

Mit „FERTILIZED“ vereint der Künstler drei Werkzyklen zu einem Gesamtwerk. Dabei verfolgt er das Ziel, Verbindungen und Parallelen in seiner Arbeit zu finden, die genauso vielfältig sind wie die verschiedenen Perspektiven und Sichtweisen auf das Leben selbst.

In der reinen Übersetzung bedeutet „Fertilized“ „gedüngt“ oder „befruchtet“. Im übertragenen Sinn verbindet er damit Schnelllebigkeit oder Beschleunigung und entspricht damit seinem Bestreben, unterschiedliche Werkserien gemeinsam darzustellen und unerwartet unterschiedliche Gemeinsamkeiten aufzuzeigen, auch wenn diese oft nur Ausschnitte des Ganzen sind. Die Ausstellung umfasst großformatige Arbeiten auf Metall, Leinwand und Papier und zeigt das Zusammenspiel seiner, „COLOR PANELS“, „BLACK PAINTINGS“ sowie zum ersten Mal gezeigte Dokumentationsfotografien aus dem Blickwinkel seines Ateliers.