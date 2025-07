Viel Applaus für Nestroys pointierte Komödie

+1

Am Donnerstag feierte die Posse „Liebesgeschichten und Heiratssachen” von Johann Nestroy Premiere auf dem Parndorfer Kirchenplatz und verwandelte diesen in eine stimmungsvolle Freiluftbühne. Das Ensemble um Intendant Christian Spatzek brillierte und das Publikum zeigte sich dementsprechend begeistert. Auch der Wettergott meinte es gut mit der beherzten Schauspieltruppe und den Premierengästen – erst beim kräftigen Schlussapplaus setzte spontaner Regen ein.

Johann Nestroys Posse mit Gesang, 1843 erstmals aufgeführt, ist eine pointierte Komödie in drei Akten, die Humor und Gesellschaftskritik vereint. Nestroy deckt scharfsinnig und meisterhaft die Illusion der Liebe in einer von Geld bestimmten Welt auf. Auch rund 180 Jahre nach seiner Uraufführung hat das Verwirrspiel um Gefühle, Heiratswünsche und gesellschaftliche Zwänge nichts an Aktualität verloren.



Der gestrige Premierenabend hat eindrucksvoll bewiesen, dass diese Wahl ein Goldgriff ist. Das Ensemble von Intendant Christian Spatzek, darunter Publikumslieblinge wie Thomas Koziol, Hermann J. Kogler, Anna Sophie Krenn und Dorothea Parton, bescherte den Gästen ein hinreißendes Theatererlebnis voller Humor und außergewöhnlichem Charme. Intendant und Regisseur Spatzek selbst verkörperte dabei gleich drei verschiedene Rollen.

Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner zeigte sich genauso angetan von der leidenschaftlichen Darbietung wie Landesrätin Daniela Winkler, Kultur-Betriebe Burgenland Geschäftsführerin Claudia Priber, Bezirkshauptfrau Neusiedl am See Ulrike Zschech, Parndorfs Bürgermeister Wolfgang Kovacs oder die Schauspiel-Kolleg:innen Anja Kruse, Adi Hirschal, Christoph Fälbl, Stephan Paryla und Georg Kusztrich.