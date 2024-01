FERTILIZED – John Petschinger

+1

25. Januar 2024 | 19:00 Uhr



Das Jahr 2024 beginnt mit moderner inovativer Kunst. „Fertilized“ heißt die Ausstellung, mit der die Landesgalerie im Kulturzentrum Eisenstadt am 25. Jänner ins neue Jahr startet. Dahinter steckt mit John Petschinger einer der spannendsten jungen Künstler des Landes. Die Kulturbetriebe Burgenland freuen sich, Sie herzlich zur Eröffnung einzuladen zu dürfen. Die Schau ist vom 26. Januar bis 14. April 2024 zu sehen.

Zur Schau:

Die Monochromie der Farbe spielt in John Petschinger´s Werkzyklus den „COLOR PANELS“ (Farbtafeln) eine wesentliche Rolle. In der Ausstellung „FERTILIZED“ erweitert John Petschinger diese um zwei Werkserien.

Mit „FERTILIZED“ vereint der Künstler drei Werkzyklen zu einem Gesamtwerk. Dabei verfolgt er das Ziel, Verbindungen und Parallelen in seiner Arbeit zu finden, die genauso vielfältig sind wie die verschiedenen Perspektiven und Sichtweisen auf das Leben selbst.

In der reinen Übersetzung bedeutet „Fertilized“ „gedüngt“ oder „befruchtet“. Im übertragenen Sinn verbindet er damit Schnelllebigkeit oder Beschleunigung und entspricht damit seinem Bestreben, unterschiedliche Werkserien gemeinsam darzustellen und unerwartet unterschiedliche Gemeinsamkeiten aufzuzeigen, auch wenn diese oft nur Ausschnitte des Ganzen sind. Die Ausstellung umfasst großformatige Arbeiten auf Metall, Leinwand und Papier und zeigt das Zusammenspiel seiner, „COLOR PANELS“, „BLACK PAINTINGS“ sowie zum ersten Mal gezeigte Dokumentationsfotografien aus dem Blickwinkel seines Ateliers.