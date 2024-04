See Opening und LakeSound Festival am Neuen Strand Neusiedler See

+1

Vom 26. April bis zum 5. Mai 2024 geht der Saisonstart rund um den Neusiedler und Neufelder See in die dritte Runde: Die Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Programm an Sportaktivitäten, Kultur und Kulinarik. Veranstaltet wird das See Opening vom Tourismusverband Nordburgenland.

Am 4. Mai startet bereits zum vierten Mal die Veranstaltungsreihe LakeSound Festival am Neuen Strand Neusiedler See.



Nach den erfolgreichen Konzertabenden der vergangenen Jahre werden heuer die Indie-Pop-Band Garish zusammen mit Violetta Parisini die beliebte Eventreihe am 4. Mai am Neuen Strand Neusiedler See eröffnen. Bereits ab 17:00 Uhr heizen „Chri & his Soulmates“ mit ihren Blues und funky Grooves den Neuen Strand ordentlich ein. Im Anschluss darauf wird die österreichische Band „Garish“ mit ihrem Indie-Pop-Sound auf der LakeSound-Bühne auftreten.

Für Pop und Singer-Songwriter-Musik sorgt die Sängerin Violetta Parisini. Die hörbare Verletzlichkeit und gleichzeitige Lebensfreude finden sich in ihren Liedern wieder.



Jürgen Narath, Leiter Esterhazy Immobilien fiebert der LakeSound Festival-Reihe-2024 schon erfreulich entgegen: „Der Neue Strand Neusiedler See bietet die perfekte Location für das LakeSound Festival. Ein grandioser Ausblick auf den Neusiedler See, kulinarischen Highlights und Urlaubsflair alles, was das Herz begehrt.“



Den musikalischen Klängen des LakeSound Festivals kann bei freiem Eintritt gelauscht werden.



Alles neu im Seebad Breitenbrunn

Zum ersten Mal findet das LakeSound Festival am neuen Areal des Neuen Strand Neusiedler Sees statt. Der Neue Strand Neusiedler See, wie das Seebad seit diesem Jahr heißt, bietet ein einzigartiges Gesamtangebot für Einheimische als auch für Urlaubsgäste inmitten des UNESCO Welterbes Fertő-Neusiedler See. Feierlich eröffnet wird das Areal samt Marina-Gebäude, einer Strandbar, einer Greißlerei und dem Restaurant Libelle rund ein Monat später. Das Restaurant begleitet die Gäste auf eine Reise durch Aromen und Kulturen. Das kulinarische Konzept vereint Soul Food mit asiatischer Inspiration und interpretiert klassische Gerichte mit Finesse und modernen Twists. Dabei wird auf regionale Produkte und Zutaten aus der Region gesetzt. Neben dem Restaurant wird es auch eine Strandbar und eine kleine Greißlerei geben. Im Selbstbedienungsladen werden feine Wurstspezialitäten, ausgesuchte Weine und handverlesene Köstlichkeiten zum Verkauf angeboten.

Weitere Informationen über das See Opening und den Neuen Strand Neusiedler See können unter www.burgenland.info/see-opening-burgenland und www.neuerstrand.at nachgelesen werden.