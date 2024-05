„Ein deutsches Leben“ – Theatermonolog mit Johanna Tomek

+1

Die beklemmend authentische Lebensgeschichte der Brunhilde Pomsel, einst Sekretärin bei Propagandaminister Joseph Goebbels, hatte am 24.November 2022 Premiere im „Kulturforum Südburgenland“ in Eberau. Der Theatermonolog von Christopher Hampton mit Johanna Tomek stieß auf große Resonanz beim Publikum: „…eine Sternstunde der Schauspielkunst“(BB) und führte zu einer Reihe von Gastspielen. Zuletzt am 15. März .im OHO Oberwart von den Besuchern begeistert gefeiert, gastiert diese Produktion am 16. Mai 2024 nun auch im „Theater im Keller“, Münzgrabenstraße 35, 8010 Graz. Eine der vermutlich letzten Gelegenheiten, diese gefeierte Produktion zu sehen.

Reservierungen unter www.tik-graz.at bzw.unter 0316/ 83 45 83 oder 0664/ 97 33 184

Beginn: 20:00 Uhr