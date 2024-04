UMGANG Festival. Wandern durch offene Häuser

Das UMGANG Festival zelebriert den Frühling in Eisenstadt mit einer Wanderung durch offene Häuser. Die Kulturinstitutionen bieten von 11–17 Uhr einen Reigen an Eröffnungen und Live-Acts.



Ein Höhepunkt an diesem Tag wird am VORMITTAG der „UMGANG 2024. Alles für die Fisch‘. Feine Klänge an ungehörten Orten“ sein.



Die Figurinen Schlemmer & Os und „Alles für die Fisch‘ – Demonstrant:innen“ ziehen mit Schildern, gestaltet vom Künstler Anton Herzl durch die Stadt. Das Duo Titus Vadon und H-G Gutternigg begleitet mit Tuba und Pauke. Der Parcours startet um 11.00 Uhr im Jüdischen Museum Eisenstadt, führt dann über das Landesmuseum Burgenland ins Vestibül von Schloss Esterházy, weiter zum Architektur Raumburgenland bis zum Kunstverein Eisenstadt, zur Fußgängerzone mit hopfen & söhne und der Prosecco Bar Aspirin..



Das Publikum ist herzlich eingeladen mitzuwandern.

Die einzelnen Stationen werden von Gitarrist:innen der Joseph Haydn Privathochschule > Ada Stefan, Alexander Yuzhanin, Arthur Zuschin, Jin Yamashiro < mit feinen Klängen bespielt. Musikkurator: Thomas Andreas Beck



Frühlingsreigen mit Eröffnungen und Führungen 13.30 Uhr | Tanzpassage Eisenstadt / Hotel Galantha

Eröffnung „In Fanny Elßlers Schuhen schwappt noch der Champagner“



13.50-14.00 Uhr | Schloss Esterházy

Band „Major shrimp“ spielt im Innenhof des Schlosses.



13.50-14.50 Uhr | Drei Eröffnungen im Schloss Esterházy

Weißer Saal: Die Preisträger des Esterházy Award 2023

Feststiege: Musen und Metamorphosen

Schloss Boutique: Die leisen Krokodile



14.35-14.50 Uhr | Schloss Esterházy

Band „Major shrimp“ spielt im Innenhof des Schlosses.



15.00 Uhr | Kunstverein Eisenstadt

Eröffnung Weiterbauen – Architektur als Prozess. Eine Ausstellungskooperation mit dem Forschungsbereich für Gebäudelehre und Entwerfen der TU Wien.



15.30 Uhr | Landesgalerie Burgenland

Führung durch die Ausstellung „Fertilized“, John Petschinger.

* 15.00 und 16.00 Uhr spielt das Musik-Trio > Ákos Kolki, Péter Priskin, Vivien Ivkovic < aus Budapest



16.00 Uhr | Architektur Raumburgenland

Genossenschaftlich Wohnen morgen? Eine Ausstellung von wohnbund:consult eG. Zweiter Standort: Orgelbauerhaus, Hauptstraße 22

Aktuelle Architektur im Burgenland. Dauerausstellung.



Kinderprogramm 10.00–17.00 Uhr | Landesmuseum Burgenland, Museumgasse 1

Basteltisch für Kinder (unter Aufsicht der Eltern) 10.00–17.00 Uhr | Café Maskaron

Schloss Esterházy, Esterhazyplatz 1 Saisoneröffnung „Verspielt in die neue Saison“, ab 4 Jahre 14.30 Uhr | Kinderführung durch das Schloss Esterhazy (kostenpflichtig).

13.00 und 13.40 Uhr | Joseph Haydn spielt auf der Orgel der Schlosskapelle. Die Haydn-Konzerte und der Besuch im Spielecafé sind kostenlos.