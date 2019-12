Kulturgericht

Authentische alpine Tanzmusik mit dem Duo Haertel/Wascher Gepostet von redaktion on 10.12.2019 • In der Kategorie Konzerte Hermann Haertel (Geige) und Simon Wascher (Drehleier)machen das, womit sie aufgewachsen sind: traditionelle Musik – Jodler, Ländler, Steirische Tänze, Schleunige – gespielt im hier und jetzt, nicht weil sie alt ist, sondern trotz dem: eine improvisierte Musik der Gegenwart.

Diese traditionell zweistimmige Musik ist reich an Verzierungen und voller Überraschungen, himmelhoch jauchzend, rasend, zu Herzen gehend gemütvoll.

Jodler, Ländler, Steirische Tänze, Schleunige in Augenhöhe mit dem Rest der Welt.

„Tanz“, ihre erste CD ist 2012 erschienen, die zweite folgt dieses Jahr. Beginn des Konzertes am 14. Dezember 2019 ist um 19:30 im Kulturforum, Tickets(VVK:12 Euro) per mail oder Telefon.office@kufos.at, 0664/4643238(AK: 15 Euro).

http://haertelwascher.at

Leave a Response

You must be logged in to post a comment.